Un CE Manresa «mentalment fort» espera el Navalcarnero amb un ple al Congost

Elrebrà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia elal Congost en l'anada de la primera eliminatòria de la. Segons ha explicata la prèvia, l'equip arriba al compromís "mentalment fort" i amb ganes "de donar-ho tot sobre la gespa".El Navalcarnero ha finalitzat en tercera posició la lliga del grup 5 de. Ha sumat un total de 62 punts, amb 19 victòries, 5 empats i 10 derrotes. Per contra, els homes de Ferran Costa han sumat vuit punts menys, 54, i han acumulat 14 victòries, 12 empats i 8 derrotes. Pel que fa a balanç de gols, també presenta millors números que els blanc-i-vermells. Ha anorar 46 gols i n'ha encaixat 28, pels 40 i 32 marcats i rebuts per part dels del Bages.El CE Manresa ha fet una campanya peramb 2.000 espectadors. Ambaixadors de la ciutat han fet un missatge de vídeo per aconseguir que els'ompli amb 2000 persones per recolzar l'equip de Ferran Costa. Es tracta de dotze cares conegudes de la societat manresana: la polifacètica, el pilot del Dakar, la corredora, la cantant, l'exjugador de bàsquet, l'empresari, l'stremaer, la presidenta del Manresa CBF, el músic, l'expilot d'esqueleton, la jugadora del Llevanti el periodista i directiu del CE ManresaTots dos equips arriben al partit sense sancionats, però el CE Manresa ha inclòs a la llista de lesionats