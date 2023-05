Impulsem s'erigeix com «l'única alternativa il·lusionant» per canviar el rumb de Manresa

s'ha reivindicat com "l'única alternativa il·lusionant" al govern actual d'ERC i Junts en l'celebrat al Teatre Conservatori, que ha servit per exposar el programa amb el qual la candidatura concorre als comicis de diumenge vinent.L'acte ha arrancat amenitzat pels manresans, i tot seguit el membre de la llista,, ha resumit els objectius de la candidatura. A més, diversos membres de la llista han exposat en format diàleg els projectes elaborats pensant en una. Una de les actuacions que Impulsem considera imprescindible és la rehabilitació delexpropiant pisos buits immatriculats per tornar a edificar de nou amb parcel·les més grans que garanteixin la habitabilitat.En aquest sentit, el número 2 de la llista,, ha explicat que "rehabilitarem el Centre Històric inspirant-nos en tres grans actuacions que s'han fet en els últims 40 anys: el casc vell de Vitoria-Gasteiz als anys 80, el de Ciutat Vella de Barcelona als 90, i el del barri de Kreuzberg, a Berlín, als 80 i 90".Finalment, després de la presentació dels integrants de la llista, ha intervingut el candidat,, que primer de tot ha agraït la generositat que ha tingut la seva família en els últims mesos. Vila ha destacat que "som l'única alternativa a un govern d'ERC i Junts dedicat més a les seves lluites estèrils que al progrés de casa nostra. Els vots donaran la raó a uns o als altres, però estem treballant per estar ben vius, amb la mirada posada a llarg termini, amb futur".L'alcaldable d'Impulsem ha lamentat que "els últims governs municipals ens han deixat una ciutat plena de mancances, i sobretot. Una ciutati no aprecia les moltes potencialitats que té". En contraposició, Vila ha reivindicat “un govern amb projecte de ciutat, en majúscula. Unque faci que els nostres fills puguin quedar-se a viure a Manresa perquè s'hi troben a gust, hi ha qualitat de vida i poden desenvolupar-se professionalment”.El candidat també ha fet esment a algunes de les polítiques que Impulsem prioritzarà en els primers mesos de mandat si governa, com impulsar una novaper assegurar la seguretat als carrers, garantir que s'efectuï correctament el servei de neteja i la reivindicació d'una millora de les comunicacions amb Barcelona amb transport públic.En el tram final, els Falcon & Firkin han tornat a irrompre en l'escenari per interpretar cançons que han presentat darrerament.