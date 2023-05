La Vertical Montserrat es consolida en la seva cinquena edició: la més solidària i inclusiva

La pluja no ha impedit que aquest dissabte al matí s'hagi celebrat la V, la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol, en què gairebé 220 participants han pujat els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior delde Montserrat de l'estació superior delde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) superant els 388 metres de desnivell.Els guanyadors en la categoria Open han estatamb 12'18" iamb 14'51". La Vertical Montserrat forma part i és puntuable pel(CCV).En aquesta cinquena edició han participat 57de diferents cossos: Generalitat de Catalunya, Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Bomberos Ayuntamiento Jaén, SEPEI Diputación Cáceres i Consorcio Bomberos Província de Cádiz. Han pujat els 2.180 esglaons uniformats amb l'equip d'intervenció que pesa uns 23 kg.El millor temps aconseguit en la categoria Bombers ha estat novament perde Bombers de la Generalitat (parc de Bombers de Guardiola de Berguedà) amb un temps de 17'48" minuts, superant així el rècord de la prova que ell mateix ostenta per un segon. Aquest és el segon any que han participat bomberes, set en total, i el premi per a la millor bombera ha estat perde Bombers de la Generalitat (Parc Maçanet de la Selva) amb un temps de 25'57". Ha estat capaç de batre els 28'35" dede Bombers de la Generalitat de l'any passat.Aquest és el primer any on han participat nou esportistes en la categoriaInclusiva, fent, amb una marca de 19'35", el millor temps en la modalitat visual i enamb 17'48" en la física. En la modalitat visual femenina,, ha fet un temps de 22'53". Les persones amb discapacitat visual han anat acompanyades d'un guia vident i unides per una barra direccional. D'aquesta manera, la Vertical Montserrat continua contribuint a la inclusió de les persones amb discapacitats diferents a través de la pràctica de l'esport.En la categoria més solidària, la de(SUE), també s'ha augmentat el nombre d'inscrits amb un total de 25, un 50% més respecte de l'any passat. Dirigida a persones, empreses, escoles, clubs esportius i altres organitzacions, han participat amb dos corredors/es que les ha representat després d'haver aconseguit un repte solidari de 500 €.Com a novetat, en aquesta cinquena edició hi ha participat 2 equips SUE formats per bombers, guanyant el patrocinat per Ametller Orígen. Els guanyadors han estat en la modalitat SUE mixta l'Escola Cooperativa el Puig, en la modalitat SUE masculina l'Aeri de Montserrat – Parc Natural de Montserrat, i en la SUE femenina, Transport x Cable. D'aquesta manera, la solidaritat en aquesta edició 2023 també puja un esglaó més.Es poden consultar tots el temps i classificació al web de SportManiacs i pròximament al web de la Vertical Montserrat L'ambaixadora de la Vertical Montserrat de 2023 ha estat la periodistaque ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a Televisió de Catalunya, on des del 2017 presenta el Telenotícies Cap de Setmana.A més, per segon any consecutiu, s'ha realitzat una retransmissió en directe a través deper a les televisions locals d'arreu de Catalunya i per streaming des de les seves plataformes digitals. També s'ha pogut veure a la plaça del Monestir, on ha tingut lloc l'acte de lliurament de premis i s'ha instal·lat una pantalla gegant.No s'han volgut perdre la cursa el conseller d'Interior,, que hi ha assistit acompanyat per, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, el parede l'Abadia de Montserrat,de l'Obra Social Sant Joan de Déu i, alcalde de Collbató, entre altres autoritats.Per a aquelles persones que encara vulguin col·laborar, s'ha habilitat un Dorsal Zero que estarà operatiu fins la setmana posterior a la celebració de la cursa.