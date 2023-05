Emoció i diversió a la 2a Cursa infantil Adaptada de Manresa, amb més de 50 infants

Més de 50 infants ambhan participat a la 2aque s'ha celebrat a, organitzada per, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet i la UManresa-FUB.Els infants han corregut distàncies de 20, 40 i 70 metres, segons han escollit, amb sortides de quatre participants agrupats per edats, independentment de les seves capacitats o dels suports necessaris per a la seva participació. Es tracta d'unapuguin viure l'experiència i gaudir-la al seu ritme i amb les adaptacions que siguin necessàries. Els participants poden escollir, si ho volen, una franja horària amb, si vol dur o no dorsal o deixar la cursa si ho vol. A més, s'ha habilitat un espai tranquil per garantir la comoditat dels participants durant l'activitat, i serveis com aparcament per a les famílies i lavabos adaptats.Les Curses Infantils Adaptades que ja es fan per tot Catalunya van néixer a partir de la iniciativa d'una mare a la que s'hi van, amb l'objectiu de promoure la inclusió i l'esport adaptat, així com avançar cap a la igualtat d'oportunitats de participació en l'oferta d'activitats esportives i d'oci a la ciutat.En aquesta ocasió, Ampans ha treballat conjuntament amb la. La Cursa organitzada per Ampans i l'Ajuntament de Manresa, ha comptat enguany amb la col·laboració d'alumnes de Màrqueting i publicitat de l', que han treballat en la creació del lema de la cursa i la samarreta Actitud sense límits, diversió sense fi. També ells han estat els impulsors de cercar ambaixadors de la cursa, amb l'actor i monologuista, i l'atleta, que han acompanyat als participants de la cursa en l'entrega de medalles. La cursa també té el suport i la col·laboració del Centre de Recursos TEA, i ha comptat un any més amb la Fundació "la Caixa", Bonpreu i Forn Rovira, entre altres.La segona edició s'ha fet a l'espai FUB4 i Upetita, i ha comptat amb tallers de màgia, a càrrec del, dansa inclusiva i activitats sensorials, per completar una matinal plena d'emoció, il·lusió i somriures.