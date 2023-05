Detenen dos homes per furtar material valorat en més de 10.000 euros d'una empresa de Cardona

Agents delsde la comissaria de Manresa juntament amb agents del grup de delinqüència urbana del Bages van detenir divendres dos homes de 37 i 38 anys, com avalorat en més de 10.000 euros en material.Pels volts de 2/4 d'1 del migdia, els Mossos van rebre l'avís que dos homes havien furtat material d'unavalorat en més de 10.000 euros i que havien marxat amb una furgoneta.Ràpidament, efectius tant uniformats com de paisà van iniciar una recerca d'aquest persones per les diferents possibles. Al caps d'uns minuts, un indicatiu uniformat es va creuar amb la furgoneta circulant per la carreterasentit Manresa, però a l'anar en sentit contrari no els van poder aturar.Finalment un, els anomenats, van poder aturar la furgoneta a la C-55 al punt quilòmetre 31, en terme de Manresa. En l'escorcoll del maleter, els agents van localitzar elde l'empresa de Cardona. Davant d'aquests fets, els agents van detenir els dos presumptes autors per un delicte de furt.Els detinguts han passat aquest dissabte a disposició delde Manresa.