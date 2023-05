El Club Esportiu Popular de Manresa ocupa uns baixos i obre un Gimnàs popular

Eldeha anunciat aquest dissabte, l'obertura d'unals baixos del carrer Alcalde Armeungou 15 de la capital del Bages, en un local que es trobava buit des de 2016, quan va ser objecte d'un embargament a favor de, que, a la vegada, el va posar a subhasta el 2020 i va quedar deserta. El local havia acollit fa prop d'una dècada, un supermercat Consum. El Club Esportiu Popular de Manresa és una iniciativa nascuda per promoure un model esportiu basat en el respecte mutu, la companyonia, la igualtat i l'arrelament.El Club Esportiu Popular de Manresa denuncia que lano disposa de suficients espais gratuïts on trobar-se, socialitzar i compartir experiències, i que tot l'oci "es basa en el consum i, en moltes ocasions, en consumirper a l'individu i per a la societat".L'esport, com a alternativa al consum nociu, resulta "de manera col·lectiva i gratuïta a Manresa. En una ciutat de més de 78.000 habitants, només gaudim d', una xifra totalment insuficient". A més, continuen en el comunicat que han fet públic, "molts d'aquests espais estan en mal estat, les instal·lacions estan mal habilitades, o hi ha una sobrepoblació degut aquesta manca d'oferta". Aquesta situació comporta que qui vol practicar esport es troba ", que no tothom pot assumir, en un gimnàs o club privat".Davant d'aquesta situació, el Club Esportiu Popular de Manresa i col·lectius que formen els moviments socials de la ciutat, van ocupar el local fa uns dies i aquest dissabte han anunciat l'obertura d'un Gimnàs popular a la ciutat, "recuperant un".El projecte pretén "ser un punt de trobada per la gent del barri i la ciutat, que faci més agradable Manresa, que faciliti conèixer-nos més les unes amb les altres, teixint vincles i". El Gimnàs popular vol ser un espai on tothom pugui participar de l'esport "de qualsevol violència masclista, racista LGTBIfòbica o classista, i on la pràctica esportiva es converteixi en una eina per transmetre valors basats en, i no per alimentar l'individualisme i la".