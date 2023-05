Diumenge començarà la mostra dels tallers finals de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal

Agenda de tallers

La mostra dels tallers de l'comença aquest diumenge, 21 de maig a les 8 del vespre, amb Delicades d'a càrrec del grup de. Entre el proper diumenge, 21 de maig i fins al dissabte 1 de juliol, 240 alumnes participaran als 16 tallers de l'Aula d'Arts Escèniques delEls tallers, que es faran majoritàriament a ladel Kursaal, són oberts al públic i les invitacions es poden adquirir a taquilles i per internet Es podran veure representacions de clàssic teatrals com El somni d'una nit d'estiu deo La Senyora Florentina i el seu amor Homer de; o més contemporànies com Un funeral de mort de, Amor informació de deo El teatre cubano, una adaptació de l'obra Cómeme el Coco, negro de. També es podran veure obres de creació pròpia com Contaminats o Culpables, així com també peces de teatre musical amb les representacions de Mean Girls deo Besa'm, Kate de de, que tancarà la mostra de tallers l'1 de juliol.L'Aula d'Arts Escèniques que coordina el servei formatiu del Kursaal és una oferta formativa amb, en els quals es forma l'alumne en les diverses tècniques teatrals: teatre de text, teatre musical, improvisació... per a totes les edats. Al final de cada curs es realitza un Taller, en el qual els alumnes posen en pràctica els continguts apresos durant el curs.Dimarts, 6 de juny – 19 h‘Els Amics del Bosc', adaptació d'El Rei Lleó i Els Ratolins d'Adelaida FriasDilluns, 12 de juny – 19 hBoscos endins, adaptació de ‘Boscos endins' de James LapineDimarts, 20 de juny – 19 hEl Rei Lleó, adaptació de la pel·lícula de DisenyDijous, 8 de juny . 19 hCulpables, espectacle de creació amb textos de Submergir-se a l'aigua d'Helena TorneroDijous, 8 de juny – 19 hDesdoblaments de Juli Manuel PouDivendres, 9 de juny – 18 hEl somni d'una nit d'estiu de W. ShakespeareDijous, 22 de juny – 19 hA l'arca a les vuit d'Ulrich HubDimecres, 7 de juny – 19 hMean Girls de Tina FeyDissabte, 27 de maig – 18 hContaminats de creació col·lectivaDissabte, 3 de juny – 18 hAmor informació de Caryl ChurchilDiumenge, 21 de maig - 20 hDelicades d'Alfredo SanzolDiumenge, 4 de juny – 18 hUn funeral de mort de Dean CraigDiumenge, 18 de juny – 18 hEl Teatre Cubano, adaptació de l'obra Cómeme el Coco, negro de La CubanaDimecres, 28 de juny – 19 hLa Senyoreta Florentina i el seu amor Homer de Mercè RodoredaDiumenge, 25 de juny – 18 hDimarts, 1 de juliol – 18 hBesa'm, Kate de Bella i Samuel Spewack