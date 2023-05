ERC Manresa organitza diumenge un Vermut Republicà amb l'alcalde i els membres de la llista

ha organitzat per aquest diumenge una trobada informal en què tothom qui ho vulgui podrà conversar amb l'alcalde i candidat,, i els membres de la seva llista tot fent el. Serà a partir de les 12 del migdia al pati de l'i, en cas que plogui, es farà a l'interior del centre. D'aquesta manera, els integrants de la candidatura podran compartir els seus punts de vista amb els ciutadans i ciutadanes d'una manera distesa i, a la vegada, conèixer les seves inquietuds i visions sobre la ciutat.Lad'ERC està integrada per 25 persones d'àmbits molt diversos, amb els primers llocs ocupats per persones amb la capacitat, l'experiència i els coneixements per assumir totes les àrees de l'Ajuntament de Manresa. A les primeres posicions de la llista repeteixen cinc dels actuals regidors (Mariona Homs, Pol Huguet, Montserrat Clotet, Anna Crespo i Jamaa Mbarki). A més, hi ha noves i destacades incorporacions com les de l'activista sindical Lluís Vidal Sixto, l'empresària i dirigent d'entitats comercials Tània Infante, i l'arquitecte tècnic amb trajectòria internacional Carles Garcia. Completen els dotze primers llocs Jasone Latorre, educadora social i pedagoga experta en resolució de conflictes, Jordi Vidal, esportista i directiu d'entitats esportives, i Mariona Descarrega, psicòloga i tècnica d'Ocupació i Dona a Creu Roja Manresa.