Bacardit assegura que amb qüestions de seguretat, «qui la fa, la paga»

Ampliació del nombre d'agents de policia local, de vigilants i de videocàmeres

Creació de la Regidoria de Convivència Ciutadana i Seguretat

L'alcaldable de, ha assegurat que "amb qüestions de seguretat, a Manresa, qui la fa la paga". "Elsi se senten insegurs. Això és una realitat que cap dada podrà rebatre. Perquè les sensacions són també realitat".D'aquesta manera, el candidat assenyala que "el primer que s'ha de fer ési actuar amb decisió. Una cosa que, fins a d'avui, encara no s'ha fet". "Si volem una, cal aplicar les ordenances i seramb qui es comporta de forma incívica. Qui la fa, la paga; hem d'acabar amb el "" d'alguns partits i que ens ha portat on som", ha recalcat.Perquè, "que es pugui escopir al carrer, guixar les parets, malmetre el patrimoni, embrutar els carrers o la natura, cridar i fer soroll innecessari al carrer o ocupar la propietat privada i pública".És per això, que si és elegit alcalde, Bacardit proposa una sèrie d'actuacions per acabar "d'una vegada i per totes, amb lai tornar a garantir el civisme i l'ordre públic"."Augmentarem la presència policial als carrers ambde Policia local i Mossos i treballarem per una major coordinació entre cossos. Incrementarem un 30% els agents, millorarem l'equipament del cos (vehicles i material de treball), i introduirem plans de formació específica: intervencions en casos de violència domèstica, entre altres", ha afirmat tot assenyalant que "tenint en compte la població i les característiques socials de la nostra ciutat creiem queefectius, a diferència dels 97 que hi ha actualment", explica.També "posarem en marxa la figura deli incrementarem els agents cívics i posarem més càmeres de videovigilància i millor il·luminació per detectar els punts negres de la ciutat", tant en "barris del centre de la ciutat, com al, com en barris més perifèrics", detalla. I farem un major control del consum de drogues i alcohol a la via pública","Elsde la ciutat són els límits del civisme. Cal conscienciar sobre els valors del civisme i alhora aplicar les ordenances i ser inflexible amb qui es comporta de forma incívica", ha assegurat.Per restablir i garantir l'ordre públic i la seguretat i per promoure el civisme a la ciutat, l'alcaldable de Junts també ha proposat crear una regidoria específica, la, perquè impulsi un Contracte Cívic entre els manresans que posi sobre la taula els compromisos de tothom, els drets i els deures i desenvolupi el Pla de Civisme que tenim sobre la taula des de fa anys.