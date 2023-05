El Covisa Manresa es conjura per remuntar els quatre gols en contra a la tornada del «play off»

Després d'una molt acceptable primera part i una segona de les pitjors de la temporada, elrebrà aquest dissabte a les 6 de la tarda alen el partit de tornada de la primera eliminatòria de play off d' El resultat de 5-1 de l'anada no es bo , però al mateix temps no hi ha res impossible ni decidit.Elha de ser el de les grans ocasions. Cal recordar com en el seu moment es van superar eliminatòries com la de la Copa contra el, per anomenar alguna de les més recents en què el pavelló va vibrar.En aquesta ocasió, és eli dels mes transcendentals dels últims temps, amb l'afegit que haver de remuntar li dona unes característiques diferents.Els manresans no poden especular com a la segona part del partit de l'anada. El resultat a Cerdanyola obliga a córrer riscos amb l'avantatge que amb una diferència de quatre gols, sigui quin sigui el resultat, serà l'equip manresà qui passarà a jugar la segona eliminatòria. Ladels de Borja Burgos els dona aquesta avantatge ja que la RFEF ha anul·lat per a aquests play off els llançaments de penal, però no les pròrrogues.Els manresans no poden caure amb precipitacions en cas de no marcar aviat.i en qualsevol moment les coses es poden posar de cara o d'esquena.