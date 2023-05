Lloll Bertran i Àlex Casanovas portaran diumenge al Teatre Conservatori «Cartes d'amor»

Elacollirà aquest diumenge, 21 de maig a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Cartes d'amor d'AR Gurney, en una nova versió dirigida peri interpretada perCartes d'amor és, després de més de trenta anys, un autènticque encara avui es representa en teatres de tot el món.L'obra se centra en dos personatges: Melissa Gardner i Andrew Ladd III, que es llegeixen l'un a l'altre les notes, cartes i postals en què, des de fa gairebéque han tingut al llarg de la seva vida. El públic coneixerà les seves vides, l'amor fratern, espiritual, eròtic, les diverses sensibilitats entre home i dona, la inquietud i fragilitat de l'ésser humà i la importància del valor de la pertinença en la societat.Cartes de viatge i postals plenes d'esperances, somnis, victòries i fracassos són el fil conductor d'aquesta magistral peça,Queden molt poques entrades per assistir a la funció de diumenge al Teatre Conservatori. Les entrades per veure Cartes d'amor tenen un preu de 18 euros (12 euros majors de 65 anys, carnet Galliner i menors de 20 anys) i es poden comprar a taquilles o per internet