El CACiS de Calders inicia els actes del seu 15è aniversari amb dues exposicions

Cartes a una nimfa, de Paula Vicente Puiggròs

Matar la cal; dando lugar a la Laris, de Cristina González Paños

Elde, inaugurarà dues exposicions diumenge com a tret de sortida dels actes del seu. Les exposicions són Cartes a una nimfa dei Matar la cal; dando lugar a la Laris deLade les dues exposicions tindrà lloc a 2/4 d'1 del migdia i es podran visitar fins al 15 de maig.Paula Vicente Puiggròs (1997, Barcelona) és graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2019). És actual resident i educadora a Experimentem amb l'Art (EART). Entén el seu treball artístic com a mitjà per repensar les coses a través d'allò és material, tàctil. Treballa a partir de materials propers per incidir en la quotidianitat des d'un altre angle, trobar el subversiu de l're-fer, d'obrir la pregunta i deixar lloc al dubte. Ha realitzat diverses exposicions col·lectives entre les quals es troben: Inund'Art, Casa de la Cultura, Girona (2020), Corrente, La notte bianca, Bologna, IT (2019), Art Emergent Sabadell, Sabadell (2019) o De (re) construir, exposició individual a la sala Stripart, Barcelona (2019).Paula Vicente és la guanyadora del concurs d'intercanvi amb el(Amposta) on se seleccionava un projecte de recerca i creació artística en relació als espais naturals protegits de Girona, a través d'una estada creativa en modalitat d'artista resident.Llicenciada en Belles Arts (2009-2013, Universitat de Barcelona), especialitzada en imatge i fotografia i màster en Literatura Comparada i Crítica Cultural (2014-2015, Universitat de València).Exposició de treballs i estudis de residents primer semestre d'anys 2023 aTreballs i estudis de dues artistes seleccionades per fer residència a CACiS durant el mes d'abril.