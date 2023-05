Eleccions municipals 2023

Amb la voluntat de fer una proposta "per una, com a mitjà per construir una ciutat única i cohesionada",presenta un programa dividit en quatre eixos que "són el pal de paller", i que conjuntament amb el recull de propostes per a cada barri, fruit del "procés d'escolta" que van iniciar fa un any, conformen "els compromisos pel model de ciutat que volen assolir".Per a En Comú Podem, la, que provoca desigualtat entre els barris, i l'habitatge, són "l'emergència més gran que té la ciutat", tal com indiquen les xifres i les mateixes entitats socials. També hi ha uns àmbits que consideren molt importants:, així com les"de protecció de les persones, especialment la infància, per l'elevada segregació escolar, i també polítiques per la gent gran". Dediquen un eix a l'impuls de la creació de llocs de treball i l'economia i, finalment, el que fa referència a millorar els mecanismes democràtics en la presa de decisions municipals i propostes per "guanyar poder de decisió", per part de la ciutadania organitzada.Així, en l'eix Sumem per una Manresa que guanyi vida s'hi expliquen les prioritats en matèria de mobilitat i medi ambient, on destaca la proposta de rehabilitació en clau verda del, la recuperació del, la creació de la, la pacificació del trànsit o la, amb la creació de la regidoria per l'Alimentació, i laEn l'eix d'una Manresa que protegeixi les persones s'hi prioritza la política d'habitatge amb compromís "de" i, també "reclamar a la Generalitat la, que l'actual govern ha abandonat" o aspectes com el reforç de la salut mental, ampliant el psicòleg públic per adults, propostesi la protecció de la infància, proposant "crear la figura d'un comissionat per vetllar pels drets dels infants". I monitors i monitores per obrir els patis escolars. El reforç en l'accés a la cultura i "la democratització" de l'accés l'esport, també hi són contemplades. En l'eix Una Manresa amb futur, plantegen lade la ciutat, l'impuls a l'economia social i solidària, la creació del parc agrari o el reforç de les polítiques de formació i ocupació.Destaca en el programa el fet que el darrer eix sigui destinat a propostes per reforçar i canviar de paradigma pel que fa a la participació, per atorgar més poder de decisió als, així com la creació -a través de la proposta Cuidem Manresa- de les brigades, una per barri, per mantenir-los nets i arranjats. Finalment, presenten un fulletó, repartit personalment pels membres de la candidatura, amb propostes específiques per a cada barri i que, segons expliquen, "són fruit del procés d'escolta que hem estat fent des de fa més d'un any".