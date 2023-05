L'Ajuntament de Manresa fixa el bitllet senzill d'autobús a 1 euro per l'ExpoBages i la Fira de l'Ascensió

Primer tram del Passeig Pere III, de carrer Guimerà a Muralla Sant Domènec, ambdós costats.

Segon i tercer tram de Passeig Pere III, de plaça Onze de Setembre a carrer Guimerà (amb plaça Espanya), costat dret (costat carrer Primer de Maig, Institut Lluís de Peguera, Correus, carrer Soler i March...).

Carrer Guimerà, entre carrer Carrió i Passeig de Pere III.

Carrer Primer de Maig (es mantindrà l'accés al pàrquing Balsena i als guals des de la rotonda del carrer Carrasco i Formiguera).

Carrer Soler i March (es mantindrà l'accés i sortida del carrer Maurici Serrahima des del carrer Doctor Esteve).

Els usuaris dels guals del primer tram del Passeig Pere III costat Edifici Casino podran accedir per carrer Arquitecte Oms.

Els usuaris dels guals de carrer Primer de Maig podran accedir i sortir per la rotonda del carrer Carrasco i Formiguera.

El bitllet del bus urbà costarà 1 euro

Amb motiu de la celebració de l'2023, el centre de Manresa comptarà amb un dispositiu especial de mobilitat per tal de garantir la seguretat i facilitar l'accés de la ciutadania als expositors i a les zones d'activitats. Amb el mateix objectiu i incloent-hi el cap de setmana de la, es modificaran rutes d'autobús i se'n potenciarà la utilització amb el preu dela 1 euro.Amb motiu de l'ExpoBages, del dissabte, 20 de maig a les 7 del matí i fins diumenge 21, a les 10 de la nit, esa:Els vehicles que circulin pel Passeig de Pere III a l'alçada de la plaça Onze de Setembre i en direcció a plaça Espanya i carrer Guimeràpel Passeig Pere III costat esquerre (costat Edifici Sindicats, carrer Canyelles, Pàrquing La Farola, carrer Guimerà, carrer Circumval·lació). L'accés de vehicles al Passeig de Pere III costat esquerre es realitzarà des de plaça Onze de Setembre atès que s'invertirà de sentit de circulació del lateral de Passeig Pere III, entre la plaça Onze de Setembre i la plaça Espanya.Elssituats dins la zona de restricció de trànsit, tant dissabte com diumenge, hauran de sortir abans de les 9 del matí i podran tornar a accedir-hi a partir de les 10 del vespre (de 9 h a 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals):Tant per l'ExpoBages com per la Fira de l'Ascensió, es reforçarà els horaris del servei de transport públic urbài el bitllet senzill valdrà 1 euro. Es poden consultar les afectacions i reforços del servei a través del web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 8757150.Els serveis deinterurbà modificaran els seus recorreguts d'acord amb els talls de trànsit establerts. La parada de serveis interurbans de plaça Espanya quedarà anul·lada tots dos dies. Es poden consultar les afectacions als serveis a través del telèfon 93 8746800 (Estació d'autobusos).