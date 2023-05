ERC Manresa publica el seu programa electoral, que inclou prop de 400 accions

Manresa, ciutat pròspera industrial i innovadora, on es recullen propostes per impulsar lideratge econòmic i l'ocupació de qualitat a la ciutat

Manresa, ciutat sostenible i ecològica, amb accions en l'àmbit de la transformació verda

Manresa, ciutat amable, centrat en la transformació de l'espai públic i la mobilitat sostenible

Manresa, ciutat corresponsable i conciliadora, que recull les accions en polítiques socials

Manresa, ciutat compromesa i inclusiva, centrat en l'àmbit de la inclusió i l'acció comunitària

Manresa, ciutat lliure de discriminacions i violències, amb accions de l'àmbit dels feminismes i la igualtat

Manresa, ciutat per viure, amb propostes de l'àmbit de l'educació, els esports i la salut

Un Ajuntament amb parets de vidre, eix que recull totes les accions per a un bon govern i una fiscalitat justa i transparent

Manresa, ciutat orgullosa de la seva identitat, amb accions de l'àmbit de la cultura, el patrimoni, les festes i el turisme

Manresa, ciutat republicana, amb accions sobre seguretat i civisme

I Manresa, capital de la Catalunya Central, que planteja mesures de territori, infraestructures i país

ha publicat elamb què es presenta a les eleccions municipals del 28 de maig, un document que inclou gairebé 400 accions per fer de"una ciutat més pròspera, sostenible, amable i igualitària", i que té per objectiu continuar avançant en els reptes i projectes iniciats durant els tres anys en quèha estat alcalde de la ciutat.Des de la formació republicana es destaca que totes les accions "són, i bona part d'elles compten ja amb el finançament necessari" per tirar-les endavant. De fet, en l'etapa en què ERC ha ocupat l'alcaldia, s'ha portat a terme una feina intensa per cercar finançament de fonsi altres, de manera que actualment la ciutat té en marxa projectes per valor de 200 milions d'euros, el que representa l'aposta inversora més gran que s'ha fet mai a Manresa.El programa electoral d'ERC Manresa es pot consultar al web del candidat , a l'apartat documents, i s'estructura en onze eixos:ERC Manresa vol aplicar al nou mandat tota l'experiència adquirida durant aquests tres anys d'alcaldia per fer realitat tots els projectes engegats. La formació es presenta amb una llista "preparada per assumir totes les àrees de govern de l'Ajuntament", però també amb voluntat de consens, de sumar i de teixit aliances amb totes les persones, entitats i grups polítics que volen el millor per Manresa, "des d'un lideratge positiu, engrescador i inclusiu".