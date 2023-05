Fem Manresa fixa tres prioritats inajornables per al barri de Xup

, després de portar la veu de l'Associació de Veïns del Xup al ple del'Ajuntament per reclamar la reobertura del dispensari mèdic del barri, i de pressionar repetidament el govern municipal amb preguntes sobre l'adequació del camp de futbol -amb l'objectiu d'assegurar uns serveis públics de qualitat a tots els barris de Manresa i de valorar l'esport més enllà del seu rendiment econòmic-, desitgen "continuar treballant per millorar la vida tant al barri del Xup com a tota la ciutat de Manresa".Des de Fem Manresa consideren que és d'"alta prioritat" tractar l'"amb respecte", i per tant, fixen com a línia prioritària de treball revertir les mancances que ha patit, com la reducció de places per a infants de 3 anys o el transport escolar insuficient amb què compta actualment.Consideren "absolutament imprescindible" complir amb la promesa de la construcció d'unaper al barri, donant èmfasi a la seva importància pel benestar dels ciutadans, especialment de la gent gran. També consideren urgent que l'Ajuntament exerceixi una pressió contundent sobre la Generalitat per aconseguir l'execució de la construcció de la residència pública de 90 places al barri del Xup.La candidatura municipal de Fem Manresa també planteja com a prioritat garantir un "eficaç" al barri. Defensen una Manresa "sense barris abandonats i que aposti per una mobilitat ecològicament responsable, assegurant un transport públic adequat per a tots els veïns, amb una freqüència apropiada i una integració a la xarxa de transport urbà de la ciutat".