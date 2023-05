Bressolvent celebrarà deu anys amb una festa per als infants i famílies que han passat per l'escola

Un projecte per a la conciliació familiar i laboral

La llar d'infantscelebrarà aquest dissabte el seu desè aniversari amb unaper a tots els nens, nenes i famílies que han gaudit d'aquest servei des de la seva creació. Com a part d'aquesta celebració, les famílies han compartit la seva experiència al centre amb vídeos al perfil d'Instagram @llarsdinfantsmanresa.En una enquesta feta el 2005, l'va detectar que hi havia un elevat nombre de persones que treballaven al polígon en edat fèrtil i amb infants petits que tenien problemes per. Aquesta situació va desembocar en una petició de l'associació a l'Ajuntament de Manresa per tal de construir una escola bressol a Bufalvent que cobrís aquesta necessitat.El centre, de, va entrar en funcionament el curs 2012-2013. Actualment, la llar d'infants, tot i que prioritza els nens i nenes dels treballadors del polígon, està oberta a tots els infants de Manresa. La llar disposa de dos grups, un per a infants d'1 a 2 anys i un altre, per a infants de 2 a 3 anys, amb un total de 33 places.El 2018, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, es va crear unadins de Bressolvent. Es tracta d'un espai dissenyat per oferir estímuls sensorials controlats i generar estímuls visuals, auditius i tàctils que ajudin a integrar aprenentatges, per tal de potenciar les habilitats socials i intel·lectuals. Amb voluntat d'obrir aquesta aula a tota la ciutat, es van establir convenis de cooperació amb l'de la Fundació Ampans, i amb el(CDIAP) que utilitzen aquest equipament en la seva tasca diària.