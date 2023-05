Impulsem presentarà l'equip al complet en l'acte central de campanya aquest divendres

Passada la primera setmana de campanya electoral, la candidatura d', encapçalada per, celebrarà aquest divendres a les 8 del vespre l'acte central de campanya al Teatre Conservatori, en un acte que comptarà amb la presència de tots els integrants de la llista.El grup de pop-rock manresàdonarà la benvinguda amb la cançó No miris enrere i seguidament l'integrant de la llista,, intervindrà amb una petita reflexió que servirà per obrir la part dels parlaments. A continuació, després de la projecció d'un vídeo elaborat els últims dies, pujaran a l'escenari altres membres de l'equip per explicar, en format diàleg amb Joan Vila, els projectes que la candidatura projecta a mig i llarg termini per la ciutat. Acte seguit, arribarà el moment de presentar les 25 persones que conformen la llista, amb una breu biografia i trajectòria professional de cadascú.La candidatura està integrada per persones d'àmbits molt diversos i amb gairebé la totalitat de candidats independents del PDECat, que formen una "" que reflecteix la diversitat de la població de la ciutat. Segons l'alcaldable, Joan Vila, aquest fet fa que siguin una candidatura "preparada per governar i transformar la ciutat de Manresa".En el tram final, intervindrà Vila detallant les línies mestres de l'més enllà dels projectes presentats. I per tancar l'acte, el grup Falcon & Firkin oferirà un breu concert amb el seu nou treball anomenat Brisa de mar.