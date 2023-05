Una xerrada sobre el lideratge femení obre el TecnoBages d'ExpoBages

Obertura de l'ExpoBages i entrega del Pollet d'Or

Una xerrada sobre el lideratge femení a la indústria, a càrrec d', CEO d'Inoxforma, i d', adjunta a la direcció del laboratori de qualitat de Denso Barcelona, ha obert aquest dijous el matí el, un espai dedicat a la innovació i la tecnologia que fins diumenge ocuparà la plaça Sant Domènec de Manresa, en el marc de l'Els parlaments d'obertura han anat a càrrec de l'alcalde de Manresa,, i de la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa,. També hi ha assistit la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat,, així com la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central,, entre altres autoritats.La primera edició del TecnoBages es va dur a terme al pati del Casino, abans de la pandèmia. Passada la, l'any passat es va fer per primer cop a la plaça Sant Domènec, un espai que va funcionar notablement, motiu pel qual enguany s'ha decidit tornar-hi a apostar amb una proposta que creix en metres quadrats -n'ocupa 445- i que dobla la participació d'empreses, institucions i activitats, amb més d'una trentena. Estrena també nou disseny, amb(cúpules esfèriques) que conformen un ambient més innovador i que permeten duplicar les activitats simultànies.Aquests dijous i divendres al matí, les activitats estaran encarades a-amb temes com les TIC, l'estratègia digital o la intel·ligència artificial- i, durant el cap de setmana, tindran un toc, amb propostes de realitat virtual, simuladors de conducció, vols de drons, un escape room, instruments electrònics o un planetari, entre altres.L'espai TecnoBages forma part de l'ExpoBages, que aquest cap de setmana omplirà el centre de Manresa amb més de 120 estands. L'acte d'obertura de lade referència a la Catalunya Central es farà dissabte a les 11 del matí, amb la presència de l'alcalde de Manresa, de l'alcalde de Cardona -municipi convidat enguany-,, i de la directora general de Serveis Digitals i Experiència ciutadana de la Generalitat de Catalunya,, entre altres autoritats.En el transcurs de l'acte, es farà entrega del, un guardó atorgat des de fa una dècada per premiar iniciatives empresarials innovadores, reeixides i vinculades al territori mitjançant el comerç i l'empresa. La guanyadora de l'edició 2023 és, presidenta del Grup d'Automoció de Manresa, a qui se li reconeix el seu lideratge empresarial i la seva dedicació a la fira ExpoBages.La fira ExpoBages estàper l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa. Pel que fa al TecnoBages compta també amb el suport de PIMEC, UPC, UManresa, TicBages, la Biblioteca del Casino, el Museu de Geologia Valentí Masachs, Eurecat i el Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès.