Espurnes Barroques construirà un retaule de fusta en el seu segon cap de setmana

La feminitat protagonitza íntegrament el proper dissabte

De Matamargó a Valldeperes: set retaules barrocs i un de contemporani

El primer cap de setmana de l'ha deixat imatges inesborrables a la retina d'aquells que han seguit les seves propostes. La instal·lació Respira l'arbre deal Consell Comarcal del Solsonès, inaugurada el passat divendres al vespre, ha estat visitada ja per centenars de persones, i continuarà oberta fins a aquest diumenge. Dissabte al matí, prop de 250 persones van assistir alal concert inaugural de l'edició, on la trentena d'intèrprets delvan estrenar l'obra In D. Vivimus, de, al costat de les suites orquestrals 1 i 3 de. A la tarda, després d'una passejada pelon es van reunir una quarantena de persones, l'elegància i impetuositat de la bailaora andalusaes va desplegar al Convent de Torà al costat del guitarrista uruguaiàDiumenge al matí, la corporalitat impactant del ballarí i coreògrafva acompanyar-se de la flauta, el clavicèmbal i la viola de gamba de l'a Sant Pere de Madrona, a. Diumenge a la tarda, la meteorologia va respectar l'actuació a l'aire lliure que s'oferia en el marc incomparable de les tines de la, al terme del Pont de Vilomara i Rocafort. Després de caminar sota la pluja, el cel es va aclarir perquè més de 150 persones gaudissin de La cantata dels pagesos de Johann Sebastian Bach envoltades dels pins calcinats per l'incendi de l'estiu passat. Els set músics delvan estar acompanyats per la dansa d'i les paraules del poeta, mentre que la gastronomia va anar a càrrec del Celler Abadal i del Restaurant Cal Carter de Mura.Totes aquestes actuacions públiques han tingut una nodrida repercussió social i educativa, atès que en totes s'hi han vinculatL'església de, al municipi d'Estaràs, a la Segarra, acollirà aquest dissabte 20 de maig a 2/4 de 12 del matí una proposta titulada Ave Eva que gira completament al voltant de la feminitat. Una cantant, una violagambista, una clavicembalista, una actriu i una intèrpret de llengua de signes ens portaran a descobrir diverses composicions escrites per dones durant elen un concert-espectacle amb diverses projeccions que reivindica la importància de la. El tast anirà a càrrec de les dues emprenedores que hi ha al capdavant deli del projecte deA les 6 de la tarda, a, s'hi presentarà l'últim llibre de. La historiadora glossarà el contingut amb una xerrada titulada On són les dones a la Catalunya del Barroc, que anirà acompanyada d'un. Acte seguit, a 2/4 de 8., a la plaça Major del Poble Vell, set intèrprets femenines estrenaran a Catalunya l'espectacle Plebeyos bailes mentre es degusta una cervesa i un formatge de proximitat. El públic podrà gaudir de laen una posada en escena innovadora que trenca els estereotips d'allò que s'associa generalment a la música barroca. Els dos dies previs, aquest espectacle haurà estat vist, en format juvenil, per prop de 500 alumnes dels instituts de Solsona, Súria i Navàs.L'artista i ebenistaporta dies treballant al municipi de Pinós, en la construcció del revers del retaule major de l'església de Sant Pere de Matamargó, també anomenada la catedral dels pagesos i on es conserven cinc retaules barrocs. Impressionat no sols per l'aspecte extern del retaule, sinó per la seva estructura interna, Aymerich ha decidit reproduir-lo respectant totes les mesures en una obra de fusteria que no deixarà ningú indiferent. El diàleg entretindrà el seu correlat en el diàleg entre música contemporània i barroca que protagonitzarà el violoncel·lista balear, acompanyat per la dansa de, aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia. Alomar tocarà els Preludis de les Suites per a violoncel sol de Johann Sebastian Bach precedits de les Obertures que ha escrit el guardonatper encàrrec de la violoncel·lista. El concert acabarà amb un tast de tres vins blancs de la DO Pla de Bages envellits amb fusta, conduït per l'enòlegA les 6 de la tarda, a la petita església de, al munipici de Navàs però molt propera al nucli de Cardona, els cinc integrants del conjuntproposaran un passeig que va de la música medieval a la música barroca. En aquesta actuació, feta en conveni amb l', la gastronomia reproduirà les albergínies, el raïm i les magranes d'un dels dos retaules barrocs del temple, en una proposta que comptarà amb la participació del. L'endemà del concert, els músics actuaran per als alumnes de les escoles de primària de Cardona.Les entrades es poden comprar a través del web d'Espurnes Barroques fins una hora abans del concert i a taquilla des de mitja hora abans. Es recomana treure entrada anticipadament.