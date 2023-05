Old Beatles donarà el tret de sortida, divendres, a les XXVI Nits Musicals de Vic-Remei

El grup bagencobrirà aquest divendres el vint-i-sisè cicle de les, que s'allargarà fins al 16 de juny.El concert d'Old Beatles inclourà una quinzena de temes del grup de Liverpoolversionats en format. Es podran escoltar èxits de la banda com Get Back, Sgt. Pepper's lonely hearts club band, Let it be, Michelle o Hey Jude. Els arranjaments musicals són a càrrec del pianista i compositor manresà. L'adaptació dels temes són amb una visió més jazzística on hi predominen una gran varietat de ritmes i textures i altes dosis d'improvisació.Odd Beatles està format pera la veu i el grup Odd trio format per David Martell al piano,al baix ia la bateria.El cicle de concerts continuarà els propers divendres amb, el 26 de maig; lade Conservatori Municipal de Música de Manresa, el 2 de juny; el grup, el 9 de juny, i conclourà amb la, 16 de juny.Tots els concerts tindran lloc al pati interior del local de l'Associació de Veïns Vic - Remei, a la, i l'entrada serà gratuïta.