El debat electoral central mostra la millor cara dels candidats

Elcentral de la campanya per a lesdedel proper 28 de maig ha estat, en contra de la tònica habitual d'aquesta mena de formats. Els nou candidats presents a la salaa les interpel·lacions, però les moderadores,dede, han sabut conduir les intervencions per evitar l'enquistament entre candidats.L'acte, organitzat pel, NacióManresa, Canal Taronja i Regió7, ha comptat amb unai una, amb cadascun dels candidats darrere d'un faristol i les dues conductors amb llibertat de moviments.El format, a més, amb unaa cada candidat amb possibilitat d'intervenció per a la resta, i un entremig més lleuger amb qüestions de caràcter més entretingut, ha fet que l'acte hagi estat àgil i, fins i tot, divertit en alguns moments.Tot i que els candidats no han aportatsobre el que ja han expressat en campanya, les preguntes que han generat més controvèrsia han estat les de, on alguns candidats han dubtat de les dades oficials sobre delictes i els mateixos han donat a entendre que les persones migrades "no compleixen amb les seves obligacions".Ha estat un debat del guan blanc en què només la disputa entre l'alcalde republicà, i el candidat de Junts,, ha generat algun moment de tensió. Sorprenentment, el candidat de Ciutadans,, s'ha convertit en el principal animador de l'acte.