Entra en vigor a Manresa la prohibició a les botigues de vendre begudes alcohòliques de nit

A partir d'aquest dimecres, elsdeno podenentre les 11 de la nit i les 8 del matí. Tampoc ho podran fer aquells establiments que tenen. Així ho recull ja l'de l', que s'ha modificat per tal d'incloure aquesta prohibició.Amb la modificació, l'Ajuntament s'acull a l'article 37.4 de la Llei 17/2017 de Comerç, Serveis i Fires, que estableix la possibilitat dede comercialització de begudes alcohòliques perL'ordenança que estava vigent fins ara -en el seu capítol 7 sobre begudes alcohòliques, estupefaents i drogues- ja estableix la prohibició de, amb l'excepció de les terrasses dels locals de restauració i de les festes a l'aire lliure autoritzades. També especifica que estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan s'mitjançant els anomenats, quan es deteriori la tranquil·litat de l'entorn, quan provoqui situacions d'insalubritat, quan el consum s'exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d'usuaris dels espais públics o quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afluència de menors o la presència d'infants i adolescents.Amb la modificació que s'ha fet ara,de begudes alcohòliques en horari nocturn, amb la voluntat de completar l'ordenança actual. El no compliment de la normativa serà considerada una infracció greu i pot comportar. Els establiments afectats han estat informats del canvi de la normativa.