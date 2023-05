"Preocupació" i "indignació" a CCOO

El col·lectiu de professionals delsde diferents municipis, serveis i entitats de la comarca delhan signat un manifest per mostrar la sevadavant les declaracions realitzades per l'alcaldable de. En un vídeo electoral publicat recentment a les xarxes socials de, el candidat afirma que la treballadora social de l'Ajuntament fomenta l'i la delinqüència al municipi d'Artés.Els treballadors dels Serveis Socials que signen aquest manifest, que ja compta amb més de cent firmes, asseguren que "no fomentem en cap cas l'ocupació, i hem de donar respostes acom a conseqüència de les polítiques emprades a nivell estatal i autonòmic, en matèria d'habitatge".I recorden que cap Ajuntament "", però sí, en canvi "està obligat a donar resposta a les situacions decom a conseqüència de la manca d'habitatge". Per això, denuncien que, en el seu dia a dia, es troben "sense elsni els mitjans necessaris", fet que, a més, "ocasiona un important malestar en el col·lectiu".El col·lectiu de professionals dels Serveis Socials consideren les declaracions del candidat a l'alcaldia d'Artés "del tot incorrectes idel treball que es realitza diàriament al serveis socials", motiu pel qual el conviden "a".La secció sindical de, majoritària a l'Ajuntament d'Artés, així com la totalitat de l'estructura del sindicat, majoritari també al conjunt de les, ha emès un comunicat per fer palesa la seva "indignació" i "preocupació" per les declaracions efectuades pel candidat de Junts a Artés.El sindicat, que també retreu a Rescalvo la "" de dir que a Artés el 10% de la població es troba en situació d'ocupació d'habitatges, entén que l'alcaldable només es mou per la voluntat de "a la població" i valora les acusacions cap a la treballadora social municipal del seu vídeo d'una ""."És d'unano tenir en consideració que una part important de la població té grans dificultats per accedir a un habitatge", ha sentenciat CCOO.