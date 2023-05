L'Associació els Quissos organitza una subhasta solidària a la Masia Parcerisas de Rajadell

La, situada al terme de, acollirà aquest cap de setmana una subhasta d'Art pro, qui rebrà el superàvit de la subhasta. Durant tot el cap de setmana, en horari d'11 del matí a 8 del vespre, es podran fer les ofertes a les diferents pintures i objectes que hi haurà exposats a la masia. El diumenge a les 8 del vespre es farà la rematada final i s'adjudicaran les peces.També es podrà gaudir d'unamb una food truck i la seva carta d'hamburgueses, creps i begudes. La zona gastronòmica estarà oberta durant tot el cap de semana, de manera que els visitants podran quedar-se a menjar o fer un refrigeri al pati principal de la masia.La Masia Parcerisas és una casa del segle XIII situada al municipi de Rajadell immersa en un entorn natural de pau i silenci. Es tracta d'unai preparada per organitzar casaments i tot tipus d'esdeveniments. La masia també acull estades de turisme rural, ja que disposa d'allotjament per a grups de 8 o 10 persones.L'Associació els Quissos és unasense ànim de lucre que treballa per incrementar el nombre d'adopcions i evitar que els gossos passin massa temps al refugi. La protectora s'encarrega de garantir les seves necessitats bàsiques com l'alimentació, passejos o cures veterinàries fins que no troben una família que els adopti.