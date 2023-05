Municipals del 28‑M. Què hi ha en joc a Manresa?

Qui és l'alcalde de Manresa i com aspira a ser reelegit?

Fitxa tècnica de Manresa Quants habitants té? 78.886 habitants.

Quants regidors hi ha en joc? 25 regidores i regidors.

Quin va ser el resultat a les últimes eleccions? A Manresa, la participació en les eleccions municipals del 2019 va ser del 61,61% de l'electorat. ERC i Junts per Manresa van obtenir 8 regidors cadascun, el PSC va pujar a 4, Fem Manresa va repetir amb 3 i Ciutadans va fer el mateix amb 2.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Sí. ERC i Junts van reeditar el pacte de govern del mandat anterior, però es van repartir l'alcaldia, amb un any per a Valentí Junyent i tres anys per a Marc Aloy.



El pròxim 28 de maig la ciutadania dedecidirà si la capital del Bages reforça el partit de l'actual alcalde republicà,, o provoca una correlació de forces que permeti altres pactes al capdavant del consistori. A falta de poc més de deu dies pels comicis aquests són els principals elements que estan en joc a Manresa.L'actual alcalde de Manresa és Marc Aloy, d', qui va arribar al càrrec el 2020 després de succeir, de, arran del pacte de govern que van signar les dues formacions que incloïa un. A les eleccions de 2019, ERC va superar només per 10 vots la candidatura postconvergent -totes dues forces van aconseguir 8 regidories de les 25 que hi ha en total-. Aloy va entrar de regidor a l'Ajuntament el 2015, tot i que fins a febrer de 2016 no es va signar l'acord entre CiU i ERC que li va donar la cartera d'Aloy torna a encapçalar la llista d'ERC amb un equip principalment continuïsta tot i que amb alguna nova incorporació en posició de sortida, com l'expresidenta de la UBIC, el referent sindical de CCOOo l'arquitecte tècnic amb important experiència internacionalDes de 1987, Manresa ha donat la seva màxima confiança a l'antiga federació de CiU, tot i que, i a les passades eleccions, ja com a Junts, ERC es va convertir en la força més votada per primera vegada. La trencadissa a l'espai postconvergent, sobretot després de la, fan raonable pensar, més enllà d'altres qüestions valoratives, que els republicansde fa quatre anys, encara que només sigui per l'aplicació de laque magnifica el resultat de la llista més votada.Tot i així, és molt difícil -per no dir impossible- que Marc Aloy capitanegi una majoria absoluta en una ciutat que des de 1979 només ha viscut la dels. Però tot i així ERC pot aconseguir unaamb la que. Si cap d'aquests dos supòsits no es dona, caldrà llegir amb deteniment el resultat de, que encapçala la llista de Junts, i que, hores d'ara, és ple d'incògnites, amb un discurs molt més lliberal desacomplexat que Junyent, i competint pel mateix electorat que Impulsem -PDECat-, l'extrema dreta de, liderada per un exmilitant de les, i fins i tot, que el propi Aloy que, amb la seva acció de govern s'ha guanyat laEl, actualment amb 4 regidories, estrena candidat en, que ja va substituir com a portaveu del grup municipal l'històricfa més d'un any. Els socialistes confien que la dinàmica per laa Espanya i laels empenyi en un creixement que difícilment serà important. Amb el canvi de líder, el PSC ha perdut l'de González, i la gestió que va dur el nou candidat al capdavant deltambé genera dubtes.Per la seva banda,repeteix com a cap de llista de, la marca de la CUP per als comicis, que en aquesta ocasió no sumaràcom fa quatre anys. L'aposta dels anticapitalistes per mantenir en els tres primers llocs de la llista elsés arriscada. Tant pot reforçar les seves opcions pel grau de coneixença dels candidats i la seva experiència, com pot castigar-los, justament per això mateix.Qui podria desaparèixer del saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ési la representació de Ciutadans, que el 2019 va repetir les dues cadires de 2015, tot i que els darrers mesos ha patit la desvinculació del regidor, que s'ha mantingut al ple com a regidor no adscrit. La dinàmica general de la formació pot pesar més que la voluntat del candidat dei presentar-se com a formació de consens en els grans acords municipals.Qui sí que podria fer-se un lloc al consistori és, l'empresari que capitaneja, una formació vinculada ali amb qui hi comparteix molts elements del seu ideari malgrat que el candidat insisteix en presentar-se com unaTambé les altres dues formacions confien en tornar a l'Ajuntament després de diversos mandats a fora. Una és, que repeteix amb, i que, després de dotze anys fora, integren a la seva llista l'entorn de, que en els dos darrers comicis es va presentar per separat. I l'altra és el, que aposta per la baixada de Ciutadans i per l', el cognom del seu últim portaveu municipal, que ara torna a agafar protagonisme, però en la persona del seu germàA les eleccions de Manresa també es presenten les formacions d'dei FNC que, com a mínim, restaran vots a les opcions més conservadores de l'espectre espanyolista i catalanista.La campanya electoral a la capital del Bages està marcada per cinc grans temes: la, la, l', eli laLaserà com es resitua a la sala de plens l'espai postconvergent que per primera vegadaa Manresa, amb la llista de Junts de Ramon Bacardit i la d'Impulsem-PDECat de Joan Vila. També caldrà quantificar com valora la ciutadania laaquests darrers tres anys, i veure si la més que possible desaparició de Ciutadans reforça el PSC, la dreta o l'extrema dreta espanyolista.El presumible creixement d'ERC la podria portar ai pactar puntualment amb els partits de l'oposició. Si els números ho permeten, els republicans també podrien optar per buscar pactes ambper formar un. Sembla clar que, vistes lesentre les dues formacions i, sobretot, entre els seus alcaldables,a Manresa després dea l'Ajuntament.Vistes les dificultats que podrien tenir, per la seva diversitat, per fer una majoria alternativa de tretze regidors, és molt difícil imaginar que Marc Aloy no ho tingui fàcil per. L'única opció possible de pacte alternatiu seria que13 regidories. Altres opcions de pacte que podria tenir ERC seria amb Impulsem, que ha moderat molt el discurs en campanya, però que manté un, i el PSC, tot i que es fa molt difícil de veure per les dinàmiques dels darrers mesos amb Anjo Valentí ja a l'Ajuntament.