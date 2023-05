Fem Manresa vol governar l'Ajuntament per demostrar que «hi ha una altra manera de fer política»

L'acte central deva aplegar unes setanta persones alen un acte dinàmic, a on el protagonisme el va prendre un dels antics bancs de la ciutat. L'acte va comptar amb les intervencions de, diputat de laal Parlament,, alcaldable de Fem Manresa, i, números 2 i 3. Els actorsvan ser els presentadors i conductors de l'acte, i el pianistahi va posar la música per acompanyar les transicions entre les intervencions.Mitja hora abans de començar l'acte, desenes de persones es van anar aplegant a la paradeta que Fem Manresa havia muntat al, davant del, que comptava amb berenar per a totes les assistents. Davant de l'entrada del teatre qui va voler es va poder fer una foto al photocall seient alal darrera. L'acte, que va començar amb més de 10 minuts de retard, es va iniciar fent un minut de silenci en record al feminicidi que es va conèixer dilluns a la ciutat i amb el visionat del vídeo de campanya. La posada en escena va començar fent entrar el banc a l'escenari, lloc des del qual van produir-se dues converses per explicar tant la feina feta aquests darrers quatre anys a l'Ajuntament, com la feina prevista d'ara en endavant.Així, Jordi Trapé, entrevistat per Enric Llort va deixar palès que ", hem fet moltíssima feina". També va posar de manifest la necessitat d'explicar allò que passa a l'Ajuntament, com "el sobrecost del, el desastre de les, el...". El regidor i número 3 per Fem Manresa va posar de relleu la feina feta portant la veu del carrer a la institució "aquests quatre anys, de la mà del, hem aconseguit victòries, com garantir el dret a l'avortament o la reobertura del dispensari mèdic del Xup", va dir.Després va ser el torn del diputat de la CUP al Parlament, Xavi Pellicer, que va posar en valor la riquesa dede comptar amb un fort moviment popular. "No tingueu vergonya i defenseu la necessitat d'una força com Fem Manresa per tenir una ciutat per viure-hi", va sentenciar.Per la seva banda, Gemma Boix, que va ser entrevistada per Mireia Galí, va parlar de les apostes i prioritats de futur de la candidatura, com és el fet de"expropiant pisos buits a grans propietaris o dedicant laa lloguer social". També va situar un dels eixos que han sigut centrals en aquests darrers mesos per Fem Manresa, la mobilitat i l'espai públic: "volem una ciutat amb, una Manresa on les persones passin al primer pla, deixant enrere al vehicle privat amb una aposta seriosa pel". Boix va deixar clar que cal situar les persones al centre i deixar de banda les grans obres faraòniques.Finalment, l'alcaldable Roser Alegre va criticar el posicionaments i discursos que la majoria de partits fan afirmant que "no ens serveixenque intenten vendre i comprar vots volent esborrar laamb la que convivim". I va reblar que els partits que només parlen desense anar a l'arrel dels problemes, no els representen. Alegre va parlar de la necessitat de governar per demostrar que hi ha una altra manera de fer política, tenint en compte la ciutadania i que les limitacions de la institució "no seran un fre per promoure els canvis que Manresa necessita". L'alcaldable de Fem Manresa va acabar el discurs posant en valor tothom que conforma el projecte defensant que "som les que tenim el convenciment, la força i la il·lusió per fer una Manresa millor, per fer una ciutat per viure-hi". L'acte es va cloure amb totes les persones que formen part de la llista dalt de l'escenari.Elque durà a terme la candidatura serà aquest dissabte, 20 de maig a les 12 del migdia a plaça Europa, sota el títol Unim les lluites, on hi intervindran diverses persones de la llista i comptarà amb música en directe i un vermut final.