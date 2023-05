Ramon Bacardit afirma que «Manresa serà industrial o no serà»

Actuacions per reactivar el teixit industrial i empresarial de Manresa

L'alcaldable de, vol reactivar el teixit industrial i empresarial de la capital del Bages. "Activarem totes les accions possibles per estar al costat dels nostres empresaris. Manresa serà una ciutat industrial o no serà", ha assegurat aquest dimarts a la conversa amb l'exconseller d'economia, que ha tingut lloc a Manresa, en un acte que ha omplert la sala d'actes del Montepio.L'exconseller ha assenyalat "eli la inexecució d'inversions des de l'Estat que tenen conseqüència directa amb la mobilitat, les infraestructures i les comunicacions viaries i ferroviàries. Unes polítiques que afecten al benestar de la gent".Però, des de Catalunya, "també tenim assignatures pendents per resoldre: ens hem de posar a la feina i a treballar", ha recalcat l'exconseller. "Hem de tornar a la, de la responsabilitat individual i dels deures de cadascú amb la societat"."Necessitem més que mai que al front del ajuntaments hi hagi més gent que vagi, amb joc vertical, ràpid i que pensi amb el ciutadà. Necessitem quetingui un alcalde com el Ramon Bacardit, que creu amb el progrés econòmic i que té un compromís de servei amb Manresa extraordinari", ha afirmat.Per a fer-ho, "hem de consolidar el lloc que Manresa té en el nostre país", ha apuntat Bacardit. Ciutats com Manresa, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i el litoral, "no poden quedar", destaca. En els últims anys, Manresa ha crescut, però "per a la gent que estem acollint". "Hem de poder donar oportunitats laborals a tothom. Lade Manresa a altres municipis de la comarca on hi ha més sòl. No veiem el futur amb preocupació si afrontem el gran repte que tenim", ha assegurat l'alcaldable.Per reactivar el teixit empresarial i industrial de la ciutat, l'alcaldable de Junts proposa una llista d'actuacions a aplicar. "Crearem laamb plenes atribucions i capacitat en matèria de llicències d'activitat, atracció de capital i per a la generació de llocs de treball", ha assenyalat. "Impulsarem el, reforçant les relacions econòmiques amb les altres ciutats del territori", ha completat."Consolidaremper atraure més empreses", però, també, per "reforçar les que tenim". "Acompanyarem a la nostra indústria a la seva reconversió del sector i transició digital", ha afirmat.El candidat de Junts està convençut que "només el desenvolupament econòmic i la riquesa permeten una, amb totes les garanties de benestar i prosperitat per als ciutadans".Així, Bacardit es compromet a atendre una demanda històrica dels comerciants: "de la taxa industrial que grava els rètols que els establiments tenen als exteriors", ha afirmat.A més, a més, per millorar l'espai comercial públic i privat de la ciutat, l'alcaldable de Junts proposa fer unaper tal de detectar tots els punts en què caldria actuar. Considerarà les propostes dels comerciants presentades públicament el mes d'octubre de 2022. També es dinamitzarà l'espai comercial amb activitats al carrer i incentivant la renovació de comerços.Si és elegit alcalde, Bacardit ha assegurat que activarà un programa d'accions concretes per tal de dinamitzar revitalitzar elsde la ciutat en planta baixa buits, a partir d'un espai de concertació entre propietaris, comerços i Ajuntament.