FGC repara el talús de l'antic camí del Cremallera de Montserrat a Castellbell

Reivindicació històrica

(FGC) ha finalitzat aquest mes de maig les obres desituat en un dels trams de l'de Montserrat al seu pas per. L'actuació ha consistit en la col·locació d'unaper corregir el despreniment de roques que l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar va comunicar a FGC, que és l'administració titular del camí.El consistori, juntament amb l', fa anys que reclama a la Generalitat que actuï per preservar el patrimoni arquitectònic de l'antic traçat i rehabiliti un camí que té una longitud d'uns dos quilòmetres entre els nuclis delÉs un itinerari que té diferents elements arquitectònics d'interès, com poden ser elsque voregen el camí, ha estat declarati condueix els vianants fins al Mirador de la Bauma, que ofereix unes vistes espectaculars dei el seu entorn.