Obert el termini per presentar projectes al Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

Continuar incentivant qualsevol classe de projectedea la comarca delque aporti la suficient entitat per a ser reconegut, potenciat, finançat i, si cal, acompanyat, per al desenvolupament de la seva activitat. Aquesta és la principal finalitat de la 6a edició del, que ja ha obert el termini de recepció de projectes.El valor dels premis destinats en aquesta edició serà d'un total de 12.000 euros, dels quals l'lliurarà 6.000 euros per premiar els millors projectes empresarials que s'atorguen en dues línies de dotació de premis: 5.000 euros per al projecte guanyador en activitat iniciada i 1.000 euros per a projectes sense activitat iniciada.A més, hi haurà quatre premis complementaris -dos premis dotats per lai dos per la-. Per part de la FUB hi haurà dos premis per a les dues línies (activitat iniciada i no iniciada) consistents en dues beques de 1.500 euros en concepte de beca d'estudis de postgrau o màster en l'àmbit d'empresa, de l'Escola de Postgraus del Campus Manresa de la UVIC-UCC. Per part de la UPC, hi haurà dos premis per a les dues línies (activitat iniciada i no iniciada), consistent en ajuts de 1.500 euros en concepte d'ajut al desenvolupament i prototipatge del projecte guanyador, que s'haurà de desenvolupar a les instal·lacions de l'en els sis mesos posteriors al lliurament del premi.Elde projectes finalitza el 30 de juny i s'haurà de fer per correu electrònic info@gestcat.cat . Les bases del Premi es poden consultar a la pàgina web l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori Gest! L'presentats es farà de l'1 al 31 de juliol, i la publicació dels projectes guanyadors i lliurament de premis es farà el 28 de setembre.