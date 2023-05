Dissabte se celebrarà la 5a Vertical Montserrat, amb 2.180 esglaons solidaris

Aquest dissabte, a les 9 del matí, s'iniciarà la cinquena edició de la, la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol, en la que 200 participants hauran de pujar elsque separen l'estació inferior delde l'estació superior delde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) superant els 388 metres de desnivell.Creada l'any 2017 perde la Generalitat de Catalunya i organitzada conjuntament amb l', s'emmarca dins el projecte. Compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la col·laboració, entre d'altres, de Bombers de Barcelona, Creu Roja de Catalunya, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Fundació "la Caixa" i Airbox. Els objectius de la prova són clarament solidaris: aconseguir fons per finançar projectes deateses en els diversos centres dei fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.El gruix de participants pujaran en la categoria. Ja han confirmat la seva presència els guanyadors de les darreres edicions de la cursa:En aquesta cinquena edició de la Vertical Montserrat, dels quals set són bomberes de diferents cossos: Generalitat de Catalunya, Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Bomberos Ayuntamiento Jaén, SEPEI Diputación Cáceres i Consorcio Bomberos Província de Cádiz.D'altra banda, hi ha confirmada la participació de deu esportistes en la, dirigida a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals, entre les que destaqueni el multiesportista amputat. Serà l'edició amb més participats inscrits en aquesta modalitat.Les persones amb discapacitat visual aniran acompanyades d'uni units per una barra direccional. D'aquesta manera, la Vertical Montserrat vol contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitats diferents a través de la pràctica de l'esport.La Vertical Montserrat continua apostant per la categoria més solidàriai n'ha augmentat el número d'inscrits en aquesta modalitat amb un total de 25, un 50% més respecte l'any passat. Dirigida a persones, empreses, escoles, clubs esportius i altres organitzacions, participaran amb dos corredors que les representa després d'haver aconseguit un repte solidari de 500 euros. D'aquesta manera, la solidaritat en aquesta cinquena edició també puja un esglaó més.L'ambaixadora de la Vertical Montserrat 2023 és la periodista, que ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a, on des de 2017 presenta el Telenotícies Cap de Setmana.A més, per segon any consecutiu, la cursa es podràa través de La Xarxa TV i per streaming des de les seves plataformes digitals. També es podrà veure a la plaça del Monestir, on hi haurà instal·lada una; serà en el punt on es recullen els dorsals i se celebra l'acte de lliurament de premis.Per a aquelles persones que vulguin col·laborar, però que no puguin participar a la prova, s'ha habilitat un, que estarà operatiu fins l'endemà de la cursa.