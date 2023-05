Impulsem Manresa retreu a Marc Aloy que «distingeixi entre les ocupacions per necessitat i per gaudi»

Més habitatge al Centre Històric

reivindica que "totes lesi, per tant, il·legals", i retreu a l'alcalde,, que "distingeixi entre les per necessitat i per gaudi", ja que aquesta discriminació "no la recull el". La candidatura vinculada alcreu que aquest discurs "ha calat a la societat com a conseqüència de l'entrada de l'a les institucions, llastrant el progrés econòmic i generant inseguretat jurídica als propietaris".La formació manresana també retreu al candidat de Junts,, que malgrat declarar-se inflexible en aquest aspecte , "avala la feina deal front de la regidoria de". Per a l'alcaldable, l'edil "s'ha vist sobrepassat" i "ha estat incapaç d'afrontar i gestionar la situació durant el darrer mandat, amb més de 500 ocupacions anuals a l'esquena". En aquest sentit, el candidat lamenta que "Bacardit ha premiat la feina del regidor Calmet donant-li l'opció de tancar la seva llista electoral".El candidat d'Impulsem assegura que governarà amb "i la delinqüència" i que tindrà "amb l'incivisme", ja que últimament els manresans "s'han acabat malacostumant a veurea la plaça Sant Domènec a les cinc de la tarda". Impulsem considera que la seguretat "és la primera de les llibertats a preservar" i és un dels pilars de qualsevol societat "que vol ser moderna i avançada".Per garantir el dret a l', Impulsem ha anunciat que executarà el pla d'expropiacions al"per crear un parc públic o privat d'habitatge social". En aquest sentit, una de les fórmules factibles seria la de la "masoveria urbana, que ha s'ha aplicat en d'altres punts de Catalunya i ha resultat efectiva". Tot i aquesta referència, també s'està aplicant a Manresa amb un programa de. El candidat, Joan Vila, assenyala que "la solució només passa per assolir consensos i actuar de forma decidida" i acusa al govern actual de "manca de previsió i rigor en les decisions".