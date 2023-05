Sant Vicenç recordarà l'arribada del progrés al municipi a través de la 15a Fira del Vapor

Espectacles de recreació històrica

Concert-vermut i sopar d'època

El carrer, més protagonista

Música, food trucks i ruta pels comerços

Tornen els concursos i les exposicions

L'ha presentat aquest migdia els detalls de la 15a Fira del Vapor, que se celebrarà dissabte i diumenge. I ho ha fet a la llera del riu, sota el pont d'accés al municipi, construït justament fa 100 anys. El certamen recordarà l'arribada del progrés al municipi a partir de dos moments històrics com van ser lasobre el riu Llobregat i l'. Tot aquest context històric s'explicarà dissabte al matí en el marc de la xerrada Anys 20. De l'espelma a l'electricitat, que comptarà amb la participació de l'historiadorEls espectacles dede la fira, que són un dels eixos més destacats de la festa, giraran al voltant d'aquests dos moments que van suposar un abans i un després per a. En aquest sentit, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari dels espectacles al carrer Les autoritats i el pont (dissabte i diumenge a 2/4 d'1 del migdia) i Els obrers del pont (dissabte i diumenge a les 7 de la tarda). L'arribada de l'electricitat serà el fil conductor del muntatge itinerant Connectant els últims detalls que sortirà de la plaça de l'Ajuntament dissabte i diumenge a 2/4 de 8 del vespre a càrrec d'. També es podrà seguir unadissabte al migdia.La plaça de l'Ajuntament serà l'espai per al concert-vermut de dissabte ambi diumenge amb, amb els tiquets disponibles a través de la pàgina web d'entrapolis o bé a l'OAC de l'Ajuntament. Eles farà dissabte al vespre amb l'actuació deamb un menú històric i en què es recordarà l'arribada de la llum. Serà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Clavé (tiquets disponibles a un preu de 12 euros a entrapolis o bé a l'OAC).L'ambientació al carrer serà protagonista un any més amb la participació de les entitats a la Plaça Clavé en què comptaran amb estands propis i també amb la programació de diferents activitats. En aquest espai hi haurà mostra dea càrrec de l'i l'i les actuacions deli del. Una cinquantena de parades dels comerços locals seran al carrer amb espai també per als oficis d'època. La passejada dei la trobada dearrodoniran el cap de setmana. Els nens i nenes podran jugar als jocs d'època al carrer Maria Gimferrer i també a un joc de pistes.El parc de les Escoles Velles programarà concerts decada tarda i comptarà amb l'espai de food trucks per fer una aturada i recuperar forces. En el marc de la fira, es programarà la, que sortirà del teatre El Coro (inscripcions a través d'entrapolis).La fira recupera elsd'Instagram, de fotos, de vestits d'època, infantil i de balcons florits amb la participació de persones a títol individual, de comerços i d'entitats. Les bases es poden consultar a la pàgina web de la Fira del Vapor . El públic podrà gaudir d'un recull de lesde les catorze edicions de la festa, en una exposició a la Biblioteca, i també hi haurà exposats elsal carrer Gran. L'Auditori de la Biblioteca cedirà l'espai per a la mostra de lesde l'ASVICAF escala HO.