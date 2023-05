Josep Oliveras rememora Joan Selves i Carner a Memòria.cat

Un cistell amb dues pistoles

La llei de contractes de conreu

rememoraa través d'un escrit de, que explica les vivències del seu pare, que havia estat grum de l'advocat i polític depoc després que obrís el seu despatx al carrer d'Urgell de Manresa.La publicació, titulada Joan Selves i Carner en el record , i que el geògraf manresà ha escrit arran de la "magnífica" biografia de Joan Selves i Carner de l'historiador Joan Esculies , narra les vivències i experiències que li havia explicat el seu pare, Amadeu Oliveras Camps, fruit de la seva relació amb Selves i Carner. El text copsa el neguit i les mesures de seguretat que va haver d'adoptar aquest reconegut polític perper part de l'o de grups, així com l'impacte que va tenir per als pagesos de la comarca la nova llei deSegons narra Josep Oliveras, la relació entre Selves i Carner i el seu pare va començar quan li va proposar que entrés a treballar al seu despatx quan tenia 10 anys. "Passaria a treballar només per les tardes deal seu despatx, per obrir la porta, anunciar les visites i fer encàrrecs diversos. A canvi el meu pare havia d'anar a escola pels matins". Cal destacar que va ser el mateix Selves qui li va triar l'escola i va triar la del prestigiós mestre, "amb qui tancà el pacte de tenir un alumne només pels matins, tot i considerant que a les tardes es feien activitats docents no tan fonamentals com les del matí".En el despatx d'en Selves, el seu pare va coincidir amb el manresà, un dels escriptors catalans més rellevants de la literatura catalana del segle XX: "El pare havia de tractar també amb el seu passant principal que era el Joaquim Amat-Piniella que aleshores estudiava Dret, i també hi intervenia el novell advocat, germà del Ramon i l'Antoni i fervents republicans tots tres".La publicació relata altres episodis quotidians que ajuden a entendre i a aproximar-se a la personalitat d'una figura com la de Selves i Carner, com quan li va manar aque tragués un sagrat cor de metall que hi havia a la porta del domicili familiar: "Quedava clar que una república laica intentava iniciar el seu curs". O quan Oliveras va ser testimoni del trasllat de la família de Selves i Carner a: "El meu pare també hi va anar una o dues setmanes, per ajudar a col·locar coses, entre altres els llibres de la biblioteca".L'escrit desvetlla alguna de les accions que va haver de prendre Selves i Carner en relació a laque requeria un càrrec tan rellevant com els que va tenir el polític de Castelltallat. Tal com apunta Josep Oliveras, "el senyor Joan feia portar al pare un cistellet cobert amb un mocador de farcell. Dins el cistell hi havia. Li va explicar a l'Amadeu que anaven per dreceres i portava armes per por de sofrir algunper part d'incontrolats que tant podien ser de l'extrema dreta agrària com de grups revolucionaris anarquistes".En el mateix sentit, narra l'anècdota d'un dia en què Joan Selves i la seva esposa van anar al teatre, i aquesta li anava indicant, ben sorpresa, els veïns de Manresa i Castellatallat que hi anava veient fins que Joan Selves "li va dir que no seguís perquè tots aquells coneguts formaven part de la seva".Josep Oliveras també ha deixat per escrit el record del seu pare sobre com Selves i Carner explicava els veïns de Castelltallat la llei de contractes de conreu: "Es reunia a Castelltallat amb altres propietaris de la zona, fossin els de Biosca o els Soldevila que eren conservadors i" i "segur que intentava explicar-los-hi els avantatges de la nova llei de contractes de conreu". Tanmateix, afirma: "El meu pare em recordava que l'hi havia sentit dir en broma a d'altres propietaris que la llei de contractes de conreu no era aplicable des de la Creu escapçada (on acaba la carretera cap a Castelltallat) fins a l'acabament de les seves respectives propietats".Josep Oliveras parla de les visites que ell mateix d'infant havia fet amb els seus pares quan eren invitats per la vídua de Joan Selves,, una persona "molt atenta, educada i culta", al seu domicili del carrer de Barcelona o a la masia Selvas de Castelltallat. Recorda impressions seves sobre els motius de la mort del seu marit i afirmava "que la política li havia pres el marit i que l'únic que li havia donat era una tomba al cementiri", referint-se alque l'Ajuntament de Manresa havia regalat a la família. També parlaven dels amics de Joan Selves, "sobre els quals el pare demanava, i que vivien a l'exili o feien una vida completament diferent a la d'abans del franquisme".Joan Selves i Carner (Castelltallat, 1898 – Barcelona, 1934) va ser advocat, polític i periodista. El 14 d'abril del 1931. A partir d'aleshores, entre altres càrrecs, va ser alcalde de Manresa, diputat a Corts, diputat al Parlament, conseller de Governació de la Generalitat i Governador General de Catalunya.