La Cambra organitzarà dijous dues jornades sobre indústria a l'espai TecnoBages de l'ExpoBages

Lafarà dues jornades sobre indústria aquest dijous, a l'espaide laque hi haurà instal·lat a la plaça Sant Domènec de. Les jornades estaran centrades en la indústria i mostraran les experiències de diferents empreses del territori. S'emmarquen en el cicle L'empresa del demà que la Cambra organitza de manera periòdica en col·laboració amb l'i forma part del projecte, que impulsen al territori 28 municipis de la comarca, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona.La primera jornada es farà de 2/4 de 10 a 11 del matí i se centrarà en el lideratge femení a la indústria. Hi participaran, CEO d'Inoxforma, i, adjunta a la direcció del laboratori de qualitat deA la tarda la jornada serà sobre solucions d'automatització a la indústria del Bages i tindrà lloc de 6 de 2/4 de 7 de la tarda. Hi participaran, d'Airtificial Smart Factories,, d'Airtificial Intelligent Robots, i, de TPR Engineering, que donaran a conèixer les experiències de les seves respectives empreses.