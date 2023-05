Desallotgen un bloc de quatre plantes al carrer Sant Miquel per una fuita de gas

Cinc dotacions delshan hagut de desallotjar un edifici de quatre plantes dedesprés que hi hagi detectat una fuita de gas. Ara mateix treballen per ventilar l'edifici del carrer Sant Miquel, 24, que també dona al carrer d'en Botí, 5-7, després que la lectura que s'hi ha fet ha confirmat la presència de gas en l'aire.Passat 1/4 de 4 de la tarda d'aquest dimarts, els Bombers han rebut l'avís d'una possible fuita de gas en un bloc de quatre plantes delde Manresa. Quan han arribat a lloc hande tots els pisos hi han portat a terme una lectura atmosfèrica, que ha donat positiu. Laha tallat al trànsit de vehicles el, i el carrer Sant Miquel ha quedat tallat per la presència de vehicles d'emergències.Els bombers han tancat el gas i han avisat a laque hi està actuant. Mentrestant es troben ventilant l'edifici per les dues bandes.