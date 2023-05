ERC Manresa planteja crear un Districte Cultural al Centre Històric amb cinc equipaments de referència

Una inversió necessària

Estudis públics

situa la cultura com una eina transformadora i generadora d'oportunitats el proper mandat. Per aquest motiu, planteja la creació d'unalque esdevingui un pol d'activitat cultural i que porti dinamisme i activitat econòmica al centre. El Districte Cultural es vertebrarà a l'entorn de cinc equipaments: el, l', l', el noui elEn aquest sentit, la candidatura que encapçalà l'actual alcaldeprioritzarà la rehabilitació integral del Teatre Conservatori perquè esdevingui la nova seu de l'de la ciutat i es consolidi com un dels espais de referència de l'activitat cultural de Manresa. Aloy ha apuntat que "el Conservatori és un dels grans actius de la ciutat i uni, per això, plantegem l'inici d'una remodelació total d'un equipament que l'any 2028 commemorarà el 150è aniversari". Per a ERC l'Escola d'Arts Escèniques ha de ser un espai públic amb capacitat d'acollir els alumnes de les diferents disciplines artístiques que es poden estudiar a la ciutat. Es calcula que actualment a Manresa hi ha prop de(teatre, teatre musical i circ).ha apuntat que "el Teatre Conservatori forma part de la història de la ciutat i és sinònim de cultura amb una programació estable de qualitat, però cal una reacció per donar resposta a un equipament que ha quedat obsolet i en què és necessària una inversió important". Per a ERC "Manresa és una ciutat de teatre i el Conservatori serà una peça clau".En clau cultural, ERC també posa en valor haver pogut recuperar l'Auditori de Sant Francesc i condicionar-lo perquè esdevingui un espai referent per a la. En aquest sentit, l'alcalde ha volgut remarcar "l'agraïment a l' Orfeó Manresà per haver cedit aquest espai i el nostre compromís per posicionar-lo com un espai cultural polivalent".I l'aposta deperquè es consolidi com un espai per a la cultura transformadora. El partit vol fomentar la creació per part de totes les persones, no només aquelles que produeixen d'una forma més professional. Per a Crespo, aquesta creació d'una forma comunitària "posa l'èmfasi en el procés i, per això, proposa els espais subterranis de l'Anònima per acollir aquest treball que l'acosti a la ciutadania. Compartint espai ambpoden sorgir grans oportunitats per a les indústries creatives i la cultura transformadora".En matèria d'equipaments, per a ERC també serà transformador el nou Arxiu, situat darrera l'edifici de l'Ajuntament i que permetrà unir l'arxiu de la ciutat i el comarcal en un espai més ampli. A més, tenint en compte l'important llegat jueu de l'arxiu, un dels més importants de Catalunya, ERC proposa la creació d'un espai dedicat íntegrament a divulgar el fons jueu de la ciutat.Formaran part també del Districte Cultural els nous museus de Manresa i del Barroc de Catalunya, en una actuació que ha permès preservar el patrimoni de l'. Els dos museus, amb més de 8.000 metres quadrats, tindran també implicacions urbanístiques i de cohesió de tot aquest entorn del Centre Històric. Per a ERC tots aquests espais permetran recuperar patrimoni i donaran forma a un nou Districte Cultural integrat al centre, obert a la ciutadania, transformador d'espais públics i que implicarà, també, un "major protagonisme per als vianants amb més dinamisme, activitat econòmica i oportunitats per a tot l'entorn", com s'ha encarregat de dir la candidataFinalment, ERC Manresa també planteja que el Teatre Conservatori aculli eli farà pressió al Departament d'Educació perquè esdevinguin uns estudis de caràcter públic.