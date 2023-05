El comerç i la cultura popular protagonitzaran la Fira l'Ascensió de Manresa del 26 al 28 de maig

Bus a 1 euro

protagonitzaran ladel'últim cap de setmana de maig. Els dies 26, 27 i 28 d e maig el comerç oferirà promocions especials i la ciutat s'omplirà de mostres de cultura popular com. No hi faltaran les tradicionals parades d'artesans i jocs que ompliran la plaça Sant Domènec i el passeig Pere III. El comerç de Manresa obre també el diumenge i sorteja 6.000 euros entre els seus clients.Tot plegat es complementarà amb la proposta d', que estarà en funcionament durant dos caps de setmana, aquest, que coincidirà amb l'ExpoBages , i el propi de la fira. Com a novetat, les atraccions comptaran amb l', un espai de 4 a 6 de la tarda, en el qual es reduirà la intensitat lumínica i sonora de les atraccions per tal d'afavorir la participació de persones ambEls detalls de la Fira de l'Ascensió s'han fet públics aquest dimarts en una roda de premsa que ha comptat amb, regidora d'Indústria, Comerç i Activitats;, secretari tècnic de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa;, coordinadora d'activitats i vicepresidenta en funcions del Casal Cultural Dansaires Manresans, i, en representació de la Colla Castellera Tirallongues.En aquesta edició, laestrenarà un espai pels seus associats al centre dedicat a la mostra i venda dels productes estrella. Serà a Crist Rei el diumenge 28 de maig. Segons Ausiàs Fons, secretari tècnic de l'entitat, "laté l'objectiu de tornar a posar el. Si l'any passat la vam desvincular de l'ExpoBages per guanyar una nova data comercial a la ciutat, aquest any seguimamb l'aposta per l'espai, un espai exclusiu reservat pels comerços que vulguin exposar els seus productes”.Aquest espai conviurà amb els tradicionals artesans i jocs que es col·loquen al Passeig Pere III. Unaocuparan la plaça Sant Domènec i el primer tram del Passeig els tres dies que dura la fira, que comptarà ambcom formatges, embotits, pa elaborat al moment o coques, i també joieria, roba i complements, espelmes, sabons o ebenisteria.Juntament amb el comerç, la cultura popular és l'altra pota de la Fira de l'Ascensió. El dissabte 27 a la tarda a les 7 de la tarda, a la plaça Major,(grup d'entitats manresanes per la sardana) organitza Sardanes a Broadway, ballada de sardanes a càrrec de la, que inclou una actuació dea càrrec d'El diumenge a les 12 del migdia a la plana de l'Om elsde Manresa celebraran la seva diada castellera de maig, amb la participació delsi elsI també el diumenge, tant al matí com a la tarda, a la plaça Major, tindrà lloc la. A les 12 del migdia hi haurà actuacions dels esbartsde Castellterçol,de Taradell i l'amfitrió, l'. I a les 6 de la tarda, elactuarà amb l'de Barcelona i l'de Monistrol de Montserrat.A més a més, les associacions de comerciants de carrers més cèntrics se sumen a la fira amb actes i decoració de carrers. L', juntament amb l'han decorat els balcons del carrer amb garlandes fetes pels mateixos veïns. Eles cobriran amb una decoració aèria i elfarà una aposta per una creació més artística. Pel que fa als'organitzarà un tast de cerveses amb actuació musical el dissabte a la tarda.La Fira de l'Ascensió està organitzada per la UBIC de Manresa amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la ciutat.Per tal de facilitar la mobilitat a la zona central de la ciutat, l'Ajuntament de Manresa ha anunciat que el bitllet senzill dedurant el cap de setmana de l'ExpoBages i també durant el cap de setmana de la Fira de l'Ascensió.