Els Gòtics aparten el Rugby Manresa de la final de la Copa Catalana (10-31)

C'est fini. Fins aquí ha arribat elaquesta temporada que ens ha donat molts bons moments per a recordar de. El darrer partit de l'any, però, va ser una mica enfurrunyat. El rival, el, que juga a la Divisió d'Honor B estatal, havia de ser -i de fet va ser- superior als bagencs d'entrada, però innecessàriament va venir, generant alhora més crispació en l'àrbitre i fins i tot en la grada que es va veure sovint fins i tot interpel·lada pels desafiaments dels jugadors de blau.Així les coses, de seguida l'equip visitant va anar agafant, sumant com formigueta, cop de càstig rere cop de càstig, fins a quatre de seguits, 0-12, mentre que els manresans en fallaven dos. Tanmateix, abans del descans,, anotaria finalment el que seria el seu darrer xut entre pals de la temporada, i un assaig de càstig visitant, assenyalat per un àrbitre que ja es començava a veure superat per les circumstàncies, situava en el marcador el 3-19 del descans.A la represa, la superioritat visitant continuava sent evident, el Manresa hi posava, amb poca combinació de passades i massa xoc amb l'espessa i pesada línia de defensa rival. Al 65, dos trys i una transformació sentenciaven el partit 3-31, però encara hi va haver temps per a l'assaig i la transformació de l'honor local (min. 68) a càrrec d', amb xut de. Va ser una jugada titànica d'anar guanyant metres, gairebé centímetre a centímetre, fins a la línia de marca, impactant una vegada i una altra amb el bloc petri de defensa sense perdre l'ovalada amb coratge i determinació que va tenir el premi de dignificar el resultat final.En finalitzar el partit, els cossos de la blanc-i-vermella eren més masegats que altres vegades, però tots lluïen la satisfacció d'haver plantat cara i l'agraïment compartit de tot el grup per part de l'entrenador, en, a tota la pinya final de jugadors, i sobretot, companys i amics, amb un gràcies, repetit per tres vegades, pronunciat amb certa emoció, que sonava a un fins aviat, és a dir, fins a la temporada que ve.