Tres‑cents alumnes del Bages organitzaran el I Congrés d'Ecociutat a Manresa

El Capità Enciam tancarà l'acte

Logotip i eslògan

Programa d'actes

9.00-9.30h. Arribada dels participants i dels convidats al Congrés.

9.30-10.00h. Tindran lloc els parlaments d'inauguració de l'esdeveniment.

10.00-12.15h. L'alumnat començarà una dinàmica a través de la qual s'exposarà les seves propostes per millorar l'entorn a través de pòsters de tipus científic. En el primer torn, una meitat de l'alumnat serà l'encarregat d'exposar, mentre que l'altra meitat faran de visitants, i en el segon torn, s'intercanviaran els papers

12.15-12.45. Es posarà punt i final al congrés amb un petit parlament de l'actor Pep Parés, el conegut Capità Enciam.

El proper dimecres 31 de maig, de 9 del matí a 1 del migdia, el recinte dedeacollirà la primera edició del. En aquest congrés, tres-cents alumnes d'ESO de quatre centres de secundària del Bages presentaran les seves propostes per fer més sostenible la seva ciutat o poble.És el primer curs escolar que alumnat d'aquests quatre centres educatius de la comarca ha coincidit en la realització del, a través del qual els alumnes analitzen amb ulls crítics el seu entorn i busquen solucions contemplant l'entramat urbà com a ecosistema. Els centres participants són l', l', l'd'El Pont de Vilomara i Rocafort i elde Sant Joan de Vilatorrada.Aquest projecte es va constituir fa dos anys a partir d'un grup de treball dins eldel. En aquest grup de treball, organitzat pel(CdA), un servei educatiu del Departament d'Educació, hi participen el professorat dels quatre centres educatius i professorat i educadores de l'equip de, format pel propi CdA del Bages, eli laEl projecte, com ha explicat, directora del CdA, es relaciona amb els(ODS), i es tracten els ODS relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, però sobretot l'ODS 17 Aliança per aconseguir els objectius. "Aquest darrer és el que es practica amb el treball en xarxa entre professorat, educadores i alumnat de les entitats i dels centres educatius: si treballem conjuntament, arribarem més lluny!"Els alumnes han afirmat en roda de premsa que en el context actual d'han vist la necessitat de prendre la paraula i ser actius en el seu àmbit més proper., estudiant de l'Institut Lluís de Peguera ha dit que "tenim oportunitat de fer petits canvis a casa nostra, a l'institut, al barri i al poble o ciutat, per revertir les dinàmiques actuals amb les nostres accions a favor d'una societat més verda i més sostenible en tots els sentits".Aquesta serà la primera edició del Congrés d'Ecociutat. Joves per la Sostenibilitat. Tindrà lloc al recinte de l'Anònima, a Manresa. De les 9 del matí fins 1 del migdia. "És la primera vegada que es duu a terme un esdeveniment com aquest i estem molt motivats", ha dit, també del Peguera.Al congrés, els alumnes hi han convidat representants delper explicar-los les seves propostes de millora de l'entorn (els projectes amb els quals han estat treballant i que poden servir-los d'inspiració per aconseguir uns municipis més verds i més sostenibles).Els projectes han estat dissenyats tenint en compte àmbits com l'aigua, els residus, l'energia, l'alimentació, l'urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat amb l'objectiu de respondre alsdel sXXI."Els assistents al congrés podran descobrir idees com ara unaon es prohibirà l'ús de l'energia per conscienciar el jovent sobre la necessitat de reduir-ne el consum, una iniciativa empresarial per convertir l'oli usat en sabó, un cicle de tallers i xerrades per promoure l'alimentació saludable als instituts, aplicacions per fomentar els productes de quilòmetre zero, i molts altres projectes", ha explicat Contreras.L'alumnat, organitzat per equips de treball presentarà unaa través dels quals s'explicarà als visitants en què consisteixen cada un dels projectes., de l'escola FEDAC ha explicat que "cada equip de treball, després d'un llarg procés d'investigació i aprenentatge, ha creat un projecte (com a producte final) i aquest es presenta al congrés en format de pòster que pretén sintetitzar-ho de manera visual".Els grups d'alumnes tindran exposats els seus pòsters i hauran d'encarregar-se d'explicar-los, no només als companys d'altres instituts sinó també als representants polítics i institucionals que ham convidat a l'esdeveniment.Els alumnes participants del congrés seran alhora expositors de les seves idees i projectes, però també podran conèixer les idees i els treballs dels seus companys. "Què millor per enriquir-nos que conèixer treballs d'alumnes d'altres centres i veure maneres diferents de treballar? Això és compartir per aprendre" ha dit, alumna de la FEDACPerò al congrés també hi vindran responsables polítics i d'institucions que treballen amb qüestions relacionades amb el medi ambient, i els alumnes aprofitaran per explicar-los les seves idees. "Confiem que els nostres treballs els serveixin d'i puguin dur a terme canvis que millorin el nostre entorn", ha dit Ciochina.Al congrés s'hi ha convidat, entre d'altres, els regidors de medi ambient de; els regidors d'ensenyament dels tres municipis, i representants d'institucions i entitats que es dediquen a la sostenibilitat i al medi ambient.L'encarregat de clausurar el congrés, serà l'actor i activista. Als anys vuitanta i noranta, va ser una cara molt coneguda de Televisió de Catalunya per les seves encarnacions dels personatges de ficciói el, han explicatdel SINS Cardener: "Va ser un referent per a la generació dels nostres pares i mares i per molts dels nostres professors i el seu missatge continua encara molt vigent". A través del seu personatge, el Capità Enciam, explicava en clau d'humor que calia reciclar, calia no malbaratar energia o aigua, calia cuidar el nostre entorn i ens recordava amb un lema que encara té sentit: "Els petits canvis són poderosos".Pep Parés, en la seva vida real és un gran apassionat de la natura. Va ser director de la competició de curses de gossos en trineui ha estat també president d'a Catalunya. En l'actualitat continua fent travesses i pujant muntanyes, als seus 74 anys.de l'Institut Pompeu Fabra del pont de Vilomara han presentat el logotip i l'eslògan del Congrés.Pérez ha dit que eldel congrés "simbolitza l'Ecociutat, els valors que volem transmetre. S'hi veu una fulla sobre la qual s'hi aixequen els edificis, ja que l'ecologia l'hem de tenir sempre present a les nostres ciutats si el que volem és tenir futur com a societat".L'eslògan del Congrés és Volem canvis poderosos!. "Podríem dir que és una actualització del famós eslògan el Capità Enciam", ha dit Denisa Arion. "Si ell reivindicava que els petits canvis eren poderosos, nosaltres, 30 anys després, també. I tenint en compte la situació d'emergència climàtica, hi afegim que calen, de qualsevol mena, petits i grans, i cal que aquests siguin efectius, siguin poderosos. I per això, el sentit d'aquest congrés".