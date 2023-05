Quatre detinguts per sabotejar alarmes en un polígon de Sant Fruitós per entrar-hi a robar després

Agents delsde la comissaria de Manresa, juntament amb la, van detenir el passat diumenge dues dones i dos homes, d'entre 40 i 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte deEls fets es remunten al mateix diumenge, cap a 2/4 de 2 de la matinada, quan la Policia Local de de Sant Fruitós de Bages van informar als Mossos que havien aturat dos homes ali que cada un d'ells els havia donat una versió diferent del perquè es trobaven en allà.La nit anterior, la Policia Local havia rebut diverses trucades d'empresaris denunciant que els hauriendels seus negocis danyant-los i provocant que es quedessin sense llum, amb la conseqüent. Per altra banda, els Mossos també tenien coneixement que la nit anterior, en elde Manresa s'havia manipulat el quadre elèctric d'una empresa.Davant d'aquests fets, els agents van escorcollar els individus, i a cada un d'ells se'ls hi va localitzar una lot. Després van començar a fer recerca pel polígon i van localitzar un vehicle estacionat ambEn escorcoll del vehicle, en el maleter, es van trobar diverses: una pota de cabra, una escarpa metàl·lica de grans dimensions, un bec de lloro, un mall, lots, i quatre parells de guants, entre d'altres objectesEn paral·lel, els agents de la Policia Local van fer una inspecció pel polígon i van detectar com a mínimamb elsusant el mateix modus operandi. La investigació va corroborar que les quatre persones aturades havien estat els autors dels danys als quadres elèctrics.Per aquests motius es van detenir els quatre individus. Els agents consideren que, presumptament, les persones detingudes havien realitzatel 12 de maig sabotejant diferents quadres elèctrics per inutilitzar les alarmes per posteriorment cometre els actes delictius.El mateix dilluns, els detinguts van passar a disposició delde Manresa que n'ha decretat