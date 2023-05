Consternació a Manresa pel presumpte assassinat d'una dona embarassada a mans de la seva parella

Minut de silenci per l'últim feminicidi a Manresahttps://t.co/o1gKChllPi pic.twitter.com/w82646s8EQ — NacióManresa (@naciomanresa) May 16, 2023

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al migdia a ladeper condemnar l'assassinat d'una dona embarassada de 31 anys a mans presumptament de la parella . Han fetdurant un acte presidit per la consellera d'Igualtat,, l'alcalde de la ciutat,, i el de Prats de Lluçanès,, d'on era originària la víctima. La consellera ha fet una crida perquè la societat "s'impliqui en" i "" que els últims deu anys han matat 117 dones. "No en volem ni una més, estem fartes", ha dit. La víctima, que estava embarassada d'uns quatre mesos, va seral domicili on vivia amb la parella. L'home està detingut com aFamiliars, amics i veïns de la ciutat s'han concentrat a la plaça Major peri mostrar el seu. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha denunciat que la violència masclista "no té edat, ni classe, ni origen, però" i ha fet una crida perquè tothom s'impliqui en "arraconar" els masclismes i posar fi a aquesta violència contra les dones.Un missatge que també ha traslladat l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, tot dient que "no pot ser que hi hagide decidir la vida d'una dona". Segons l'alcalde, "el masclisme i la violència de gènere és unaque no té lloc a la nostra societat, hem de treballar fermament per erradicar-ho de les nostres vides". D'altra banda, ha assenyalat que la ciutat ha quedat "" per l'assassinat i que amb aquest acte han volgut mostrar la "consternació i el suport" a la família de la víctima, una dona que feia pocs mesos que vivia a la ciutat.De la seva banda, l'alcalde de, Jordi Bruch, ha admès que una mort com aquesta "toca molt de prop a molta gent" en un poble "oni hi ha vincles personals". També s'ha afegit a la crida per erradicar aquesta violència amb el desig que aquest cas sigui l'últim.Per últim, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha enviat un missatge específic a les dones que puguin ser víctimes de violència masclista: ", teniu a l'abast una xarxa pública de serveis d'atenció i un telèfon gratuït i confidencial, el 900 900 120, que us proporcionaper començar a sortir d'aquesta violència masclista". Un telèfon, ha dit, que també està obert a aquelles persones que no saben com acompanyar una dona en aquestes situacions.Els fets van passar fa deu dies, quan la dona, que estava embarassada d'uns quatre mesos, va ser trobada morta al pis on convivia amb la parella, alde la capital del Bages. En un principi, els Mossos, però finalment elsvan apuntar la parella de la víctima com a principal sospitós. La família de la víctima ja va sospitar de l'home des d'un inici i, de fet, ho van dir públicament durant els. L'home està pendent de passar a disposició judicial.En senyal de durant tres dies les banderes de l'Ajuntament de Manresa onegen a mig pal i hi ha una les banderes del Saló de Sessions. Aquest dimarts al vespre també hi ha prevista unaper la mort de la dona. Es farà a Prats de Lluçanès, d'on és la família de la víctima.