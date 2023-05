L'Escola de Vitivinicultura i la DO Pla de Bages organitzen cinc sessions formatives sobre la vinya

Tens una vinya o estàs en disposició de tenir-ne? Coneix el Cicle de la vinya en cinc sessions monogràfiques a la DO Pla de Bages. Aquest és el títol de la formació que l'i laofereixen des del proper 27 de maig i fins al proper mes de febrer de 2024 en cinc matins de dissabte.Fa temps que a la DO Pla de Bages van sorgintque, per tradició familiar o curiositat personal, tenen una afició amb el cultiu de la vinya que els porta a voler saber-ne més.Des de la Denominació d'Origen es manté el contacte amb alguns petits viticultors, sovint joves, que comparteixen entre amics les feines de la vinya. Aquesta oferta formativa pretén transmetre el coneixement delsa tots aquells que estan començant.L'Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central (ESVICC), impulsada per l', compta amb una oferta formativa especialitzada en els àmbits de la vinya i elaboració de vins.Davant d'aquesta oportunitat explícita l'ESVICC i la DO Pla de Bages han organitzat aquest cicle de monogràfics, que s'iniciarà ara a finals de maig per conèixer la, i continuarà amb sessions adreçades a les, ali a l'. Es conclourà a inicis de febrer amb laLes sessions es duran a terme en cellers de la DO i els formadors seran els mateixos celleristes i enòlegs. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és crear un clima de coneixença amb els professionals i entre els mateixos afeccionats, i al mateix temps contribuir a la millora dela la Catalunya Central.Leses poden fer a la pàgina web de la DO Pla de Bages