Sant Fruitós programa un taller sobre la importància dels límits en l'ús de les xarxes socials

Amb l'objectiu de sensibilitzar a les famílies amb infants d'entre 6 i 12 anys sobre els efectes adversos delssi se'n fa un ús incorrecte, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha programat unaon les famílies podran reflexionar sobre l'acompanyament cap a una identitat digital saludable.Durant la sessió, es tractaransobre l'ús de les xarxes socials des d'un vessant socio-emocional, tenint en compte l'edat, les necessitats i els límits que és important posar com a adults. En el taller,per establir límits i també eines per a la gestió dels dispositius digitals amb els fills.La sessió serà aquest dimecres de 7 a 9 del vespre i per participar-hiprèviament a aquest enllaç