El PSC avisa que les brigades de barri no poden substituir el personal de l'Ajuntament

Elconsidera "un error de planejament bàsic" que l'Ajuntament de Manresa usi les anomenades, amb joves provinents dels, per realitzar les tasques i "serveis bàsics i ordinaris" de manteniment als barris de la ciutat. Fins ara, l'Ajuntament ha creat dues brigades de barri, ali a laconsidera "una bona notícia" la creació de les brigades de barri, en el marc dels Plans d'Ocupació, per afavorir ladedel mateix barri on desenvolupen el seu treball. però avisa que "les tasques estructurals les hauria d'assumir de manera eficaç la pròpia plantilla de l'Ajuntament" i, en aquest cas avisa, "la manca dedins la plantilla és també un greu problema".L'alcaldable socialista considera que les contractacions dels Plans d'Ocupació haurien de ser "unals propis serveis de manteniment de l'Ajuntament, que s'haurien de dotar de més recursos i personal peren la cura i renovació de l'espai públic de Manresa".Els socialistes adverteixen que el govern municipal "semblaper cuidar i mantenir l'espai públic de la ciutat que no sigui amb una brigada de barri", quan hauria de ser vist com "un complement" de la brigada pròpia, vist "com es troben voreres, parcs i jardins, i mobiliari urbà a tots els barris de Manresa".Per això incideixen que a Manresa l'hi cal "un pla de xoc" per a la, "recuperant el temps perdut de més d'una dècada", sobretot, asseguren "si ens comparem amb altres ciutats, on l'estat del seu espai i via pública són envejables per una dedicació prioritària i continuada per part del seus respectius ajuntaments".