Gent fent Poble inicia una densa campanya electora a Sant Fruitós

Un acte de joves per a joves

La campanya no s'atura

ha començat la campanya electoral amb diferents actes arreu del de. La primera parada va ser al barri deel passat divendres i la segona a la urbanització de, el dissabte. El mateix dissabte al vespre va ser el torn de l'acte amb joves a laL'alcaldable, ha transmès "les ganes i la il·lusió" amb la qual ha explicat els punts més importants i les accions més destacades que durà a terme als respectius barris si torna a ser alcalde.Els veïns han conegut, de primera mà, les propostes que conformen elde Gent fent Poble. A més, Batanés ha pogut presentar noves incorporacions de la seva llista que l'han acompanyat durant el cap de setmana, així com també ho han fet les més veteranes.Un dels punts amb els que més s'ha reforçat Gent fent Poble ha estat amb el. L'agrupació d'electors ha donat entrada a molts joves a la seva llista durant els últims mesos i per això ha volgut aprofitar per mostrar-la també als joves del municipi.En aquesta línia, dissabte al vespre va organitzar una sessió dea la pista del Bosquet on els joves han pogut gaudir d'una estona de música i un refrigeri.A menys de quinze dies per a les eleccions, l'agenda de Gent fent Poble està atapeïda d'actes. Aquest mateix dimarts comencen unes trobades amb un format més distès i que ja van funcionar molt bé durant la campanya de 2015. Sota el lema Un cafè amb el candidat Joan Carles Batanés, l'alcaldable es posa a disposició dels ciutadans peri comentar propostes, debatre i fer poble a diferents establiments del municipi.La presentació del programa de govern serà el proper divendres, al Bosquet; la trobada amb els veïns deserà dissabte al vespre, i les tres trobades programades per al diumenge seran amb veïns deal migdia, amb la gent gran a primera hora de la tarda i amb els de laal vespre.