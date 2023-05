L'Ajuntament de Súria promou l'ús responsable de les fonts públiques

L'ha posat un rètol a lesdel centre urbà i dels barris de la vila per recomanar un, davant l'actual situació d'emergència climàtica. Una altra de les actuacions realitzades és la posada en marxa del web sobre la sequera per tal de facilitar l'accés a informacions i recomanacions sobre l'estalvi d'aigua.Aquestes iniciatives de sensibilització han anat a càrrec de l'àrea municipal de, amb la participació de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis.El rètols van encapçalats amb el lema Fem un ús responsable de l'aigua, apel·lant a la responsabilitat de tothom perd'aquest recurs bàsic i prevenir l'ús inapropiat de les fonts públiques per a l'acaparament domèstic.El web sobre la sequera permet accedir a recursos de diferents administracions sobre la gestió responsable de l'aigua i el mapa actualitzat sobre perill d'incendi forestal. També s'hi ofereixen diferents recomanacions de la, el personatge que simbolitza les accions de sensibilització mediambiental a Súria.