Fem Poble es proposa aconseguir l'alcaldia de Sallent per iniciar una nova etapa d'esquerres

, candidat a l'alcaldia de, assegura que son "l'alternativa valenta" en unes eleccions que decidiran si "governen els de sempre o s'inicia una etapa d'esquerres a". Així, la candidatura assenyala que treballaran perquè Sallent sigui referent en "un model de bon viure". I per fer-ho, apostaran per la lluita contra l'emergència climàtica, produint energia sostenible i apostant per la producció local; polítiques d'ocupació que tanquin els cicles productius; i un espai públic dinàmic i amable, amb menys cotxes, parcs infantils més diversos, més apostes culturals i al carrer, i un centre comercial més viu.De fet, la formació municipalista ha assegurat que en aquests quatre anys de govern d'esquerres "i han estat una decepció". En aquest sentit, Cabra ha afirmat que si governen, una de les prioritats serà "abandonar la grisor i la inèrcia i passar a l'acció, perquè Sallent sigui un referent de poble feminista, antiracista, on la gent hi visqui amb drets i dignitat, amb un centre comercial actiu, amb llocs de treball arrelats i amb una bona connexió amb transport públic". Ho ha dit en l'acte de campanya que han fet aquest dissabte a la Plaça dels Arbres de Sallent.Així, la primera prioritat de la candidatura serà lai fer-la de gestió pública, una qüestió que fa anys que Sallent espera. Cabra ha estat molt clar: "si fos per Fem Poble avui ja hi hauria màquines treballant i murs alçats de la nova residència, no podem esperar més". Una aposta que també ha fet, número 23 de la candidatura, que ha assegurat que si governen amb "quatre regidors com a mínim, la residència serà una realitat" i ha afegit que d'aquí quatre anys "ningú podrà dir que us hem fallat o us hem mentit".El pla de Fem Poble va més enllà i es basa a fer un urbanisme més amable, l'impuls de l'economia arrelada al territori, el treball de terres en desús, la lluita contra l'emergència climàtica i l'aposta pels barris oblidats., número dos de la candidatura, ha desgranat altres propostes, com la cooperativa agrícola a l'Escorxador, que treballarà la sobirania alimentària des dels hortolans fins a la venda final del producte. També el nou parc de l'Estació amb una instal·lació per produir electricitat, que permetrà rebaixar la factura de la llum, la peatonalització de l'eix comercial, la pacificació del camí de Cabrianes i la renovació dels parcs infantils.La número tres de la candidatura,, ha desgranat una proposta per "cuidar els barris oblidats", com la Rampinya i Verge de Fussimanya. Necessiten més neteja, més inversió urbanística, més activitats culturals i més participació veïnal. A banda, Riera també ha destacat que faran programes per implicar el veïnat en tasques voluntàries de compromís amb el poble.