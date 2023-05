CCOO farà un informe propi sobre el triple accident mortal a les mines de Súria

elaborarà el seu propi informe sobre l' accident de les mines de Súria que va provocar tres víctimes mortals , el passat 9 de març. Per al sindicat, és necessari aprofundir en la investigació de l'accident "de manera clara" per identificar factors més enllà dels "immediats que van provocar l'accident".Així, CCOO considera que cal analitzar altres qüestions com les, o la, entre d'altres. Per altra banda, el sindicat denuncia no haver rebut encara l'informe elaborat per l'empresa. En aquest estudi, ICL va admetre "un error de comunicació", però el va desvincular de l'accident mortal