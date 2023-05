Fernando Alonso aconsegueix un or i una plata al Desafío Dark de Jiu Jitsu Brasiler

El lluitador de jiu jitsu brasiler d'ha aconseguit dues medalles, un or i una plata, en la segona etapa de la lliga de l'. La competició, anomenada, ha tingut lloc a Talavera de la Reina.Tot i que Alonso és Màster 4 (+ 46 anys), ha competit en la categoria Màster 2 (+36) i ha aconseguit la. En la final, molt disputada, s'ha endut el combat per decisió arbitral.En la(en la que competeixen els esportistes de diferents categories de pes junts), Fernando Alonso s'ha fet amb la plata. A la semifinal ha guanyat un oponent de 64 kg, al que ha guanyat per submissió amb clau. A la final, contra un contrincant de 76 kg, ha perdut en l'últim moment quan l'oponent va puntuar, desfent un empat de 2-2.